Форвард «Спартака» Заседа: «Много работаем по тактике. Не назвал бы наш стиль игры энергозатратным»

Матвей Заседа высказался после победы «Спартака» над «Витязем» (2:0) в контрольном матче.

«Всегда хочется прогрессировать и показать лучший результат, чем в прошлом сезоне – в каждой игре забивать и всячески помогать команде. Признаю, что пока мы не в самой лучшей форме – под нагрузками сейчас и наша команда, и « ».

Сковронский показал сегодня игру очень высокого уровня – наверное, и я немного натренировал его, так как часто участвую в наших вратарских тренировках. Я отрабатываю броски, он ловит – думаю, это тоже приносит плоды и делает нашу игру только лучше.

Перед игрой тренеры сказали нам не переживать – не бояться ошибиться, для этого и созданы предсезонные матчи. Конечно, когда нами руководят такие великие игроки – мы все только прислушиваемся и никак иначе.

Много работаем сейчас по тактике – надеюсь, рисунок нашей игры уже начинает появляться, будем стараться доводить его до идеала. Да, сегодня в нашем составе было много молодых ребят – они неплохо себя показали, не боялись и это здорово, молодцы.

Не назвал бы наш нынешний стиль игры энергозатратным, я уже встречался с подобным стилем в одном из клубов и поэтому понимаю требования наших тренеров. Пока наша игра, конечно, еще далека от идеала – это только первый матч межсезонья и для нас, и для «Витязя». Пока еще наше желание опережает возможности – много сумбура и присутствуют ошибки, особенно в первом периоде это было заметно.

Думаю, при дальнейшей работе у нас все будет получаться еще лучше и результат не заставит себя ждать», – сказал нападающий « ».