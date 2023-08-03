Яровой о «Витязе»: «Думаю, мы прибавим. Будет хорошая система»

Станислав Яровой считает, что «Витязь» в новом сезоне КХЛ выступит успешнее, чем в прошлом.

В первом раунде Кубка Гагарина-2022/23 подмосковный клуб проиграл «Локомотиву» (1-4).

– Как проходят сборы у « »?

– Очень рад был снова увидеть всех ребят. Соскучились, обменялись впечатлениями от отпуска. Приступили к тренировочному процессу.

Многое поменялось: кто-то ушел, кто-то пришел, тренерский штаб немного изменился. Интересная, лично для меня, подготовка идет. Посмотрим, как пойдем по сезону. Думаю, все получится. Команда сплоченная собралась.

– Что изменилось в тренировочном процессе команды?

– У каждого тренера свое видение того, как готовится. Хоккей не стоит на месте, поэтому постоянно надо совершенствовать тренировки. Когда-то на сборах мы бегали, сейчас больше на велики уходим. На льду другие задания, но раскрывать секретов не буду (улыбается).

– То есть «Витязь» в будущем сезоне будет другой?

– Думаю, мы прибавим. Будет хорошая система. Много зависит от наших действий, выполнения тренерского задания.

– Какая у вас цель на сезон?

– Закрепиться в составе – базовая цель. Буду стараться проявить свои лучшие качества, стать стабильным. Хочу максимально помочь команде.

В первом сезоне еще не до конца осознаешь – вот вроде парни, которых ты по телевизору смотрел, а теперь с ними на льду бегаешь. Теперь же больше ответственности – стиснул зубы и вперед, – сказал форвард.