В Чехове открыли памятник Валерию Васильеву

Теги Витязь Валерий Иванович Васильев суперсерия сборная СССР КХЛ Динамо детский хоккей Хоккей

В Чехове открыли памятник Валерию Васильеву.

3 августа бывшему защитнику «Динамо» и сборной СССР исполнилось бы 74 года.

В составе сборной Васильев стал двукратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира и обладателем Кубка Канады. Также он принял участие в Суперсерии-1972.

После завершения карьеры он работал председателем и заместителем председателя попечительского совета «Витязя».

С 2015 года ДЮСШ «Витязь» носит имя Валерия Васильева, ежегодно проводится хоккейный турнир в его честь.

В церемонии открытия бюста приняли участие член Правления ФХР Александр Стеблин, главный консультант сборных команд России Игорь Тузик, а также партнеры Васильева по «Динамо» и сборной СССР Станислав Петухов, Александр Мальцев, Владимир Мышкин.

Фото: сайт ФХР.

2 комментария

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Бесстрашный и отчаянный защитник сборной команды и клуба. Он достоин такой чести.
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Это очень правильно. Молодые хоккеисты должны знать, кто начинал играть в их городе, это и пример, и дань уважения.
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