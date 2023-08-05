В Чехове открыли памятник Валерию Васильеву
В Чехове открыли памятник Валерию Васильеву.
3 августа бывшему защитнику «Динамо» и сборной СССР исполнилось бы 74 года.
В составе сборной Васильев стал двукратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира и обладателем Кубка Канады. Также он принял участие в Суперсерии-1972.
После завершения карьеры он работал председателем и заместителем председателя попечительского совета «Витязя».
С 2015 года ДЮСШ «Витязь» носит имя Валерия Васильева, ежегодно проводится хоккейный турнир в его честь.
В церемонии открытия бюста приняли участие член Правления ФХР Александр Стеблин, главный консультант сборных команд России Игорь Тузик, а также партнеры Васильева по «Динамо» и сборной СССР Станислав Петухов, Александр Мальцев, Владимир Мышкин.
Фото: сайт ФХР.
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