Игорь Гераськин: «Разговаривали с Разиным о переходе в «Металлург». Решение давалось тяжело»

Теги Авангард Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин рассказал о решении покинуть «Северсталь».

– В какой момент сезона поняли, что он станет последним для вас в «Северстали»?

– Наверное, все-таки уже после сезона. Пошли разговоры про Магнитогорск. После того как объявили, что Разин станет главным тренером «Металлурга», мы с ним разговаривали по поводу перехода. Много было раздумий на этот счет. Тяжело решение давалось.

Все-таки 7 лет из головы не выкинешь. Но решил, что все-таки пора поменять обстановку и попробовать себя в другом месте. Получилось так, что я теперь в «Авангарде», – сказал лучший бомбардир «Северстали» в прошлом сезоне.

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