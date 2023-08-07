Игорь Гераськин: «Омск – хоккейный город. Заходил в раздевалку «Авангарда» как раздевалку топ-клуба»

Игорь Гераськин поделился впечатлениями от «Авангарда».

– Несколько тысяч человек на открытой тренировке «Авангарда» – это пока главное впечатление от Омска?

– Да! И тренировка открытая, и игра с «Омскими Крыльями». И там, и там было много людей. Для меня это откровение! Все-таки будний день, болельщики нашли возможность вырваться.

Я уже понял, что Омск – хоккейный город, где очень любят команду. Испытал шок, когда увидел столько людей на тренировке. Для меня это в новинку. Поначалу ездил с открытым ртом.

– Когда заходишь в раздевалку «Авангарда», там чувствуется чемпионский дух? Или уже выветрился?

– Я заходил в раздевалку «Авангарда» как раздевалку топ-клуба. Все условия кричат об этом. А то, что команда выиграла кубок - это как будто и недавно, а как будто и давно. Конечно, я знаю историю «Авангарда», но будущее сейчас важнее.

– Наблюдая за тем чемпионским плей-офф «Авангарда», что вам врезалось в память?

– Тренер был системный. Такая и команда. «Авангард» был одновременно и мастеровитым, и самоотверженным, – сказал Гераськин.