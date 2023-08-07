Форвард «Далласа» Хинтц планирует пойти в армию Финляндии: «В следующем году, вероятно. Служба – это патриотизм»

Теги Даллас НХЛ Роопе Хинтц Хоккей

Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц планирует отслужить в армии в следующем году.

«Я еще не служил в армии. Все впереди. Следующим летом я, вероятно, пойду в армию», – сказал финн.

Хоккеист также признался, что еще не обсуждал с клубом вопрос о прохождении военной службы. 

– [В «Далласе»] все знают, что здесь каждый должен отслужить в армии.

– Какие у тебя мысли по поводу военной службы?

– В этом проявляется патриотизм. Все через это проходят и учатся тому, чего иначе никогда не узнали бы, – сказал Хинтц

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4 комментария

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Руководство Химок одобряют 🤡
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