Форвард «Далласа» Хинтц планирует пойти в армию Финляндии: «В следующем году, вероятно. Служба – это патриотизм»
Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц планирует отслужить в армии в следующем году.
«Я еще не служил в армии. Все впереди. Следующим летом я, вероятно, пойду в армию», – сказал финн.
Хоккеист также признался, что еще не обсуждал с клубом вопрос о прохождении военной службы.
– [В «Далласе»] все знают, что здесь каждый должен отслужить в армии.
– Какие у тебя мысли по поводу военной службы?
– В этом проявляется патриотизм. Все через это проходят и учатся тому, чего иначе никогда не узнали бы, – сказал Хинтц.
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