Сергей Мозякин: «Зарипов – легенда, поигравшая за сборную и клубы. Данис провел огромную карьеру с титулами и победами»

Сергей Мозякин высказался о карьере Даниса Зарипова.

– Какие были впечатления, когда получили официальное приглашение на прощальный матч Даниса Зарипова?

– Приятно, конечно, что он меня пригласил (смеется), но я был уверен в этом.

Я давно знал о подготовке этого матча, мы разговаривали об этом. Когда пришла официальная бумага, конечно, было приятно, но это не было новостью.

– Каково осознавать, что ваш товарищ, многолетний партнер, игрок, который является рекордсменом нашего хоккея по количеству выигранных Кубков Гагарина, пришел к тому, что пора завершать карьеру и двигаться дальше?

– Обидно терять такого заслуженного человека в спорте, так как остается их не так много!

Я не так давно закончил, понимал, что этот момент близится, и мы не молодеем, возраст достаточно серьезный.

Я считаю, что Данис провел достаточно большую, я бы сказал огромную карьеру, с титулами и победами. Думаю, все вовремя! Здоровье и многие факторы откладывают определенный отпечаток, все закономерно.

Понятно, что сейчас трудно представить, как мы будем без Даниса в хоккее. Но повторюсь, время пришло.

– Список участников достаточно внушительный, фамилии, многие фамилии хорошей неожиданностью, скорее говорят об уважении этих хоккеистов к Данису Зарипову, что они готовы приехать и сыграть в заключительном этом матче.

– Конечно, Данис всегда открытый и довольно-таки дружелюбный и общительный человек.

Что скрывать, это легенда, поигравшая и за сборную, и за клубы. Знакомых очень много, с кем он дружит и общается, какой человек – столько людей к нему и приедут.

Для меня не удивление, что много ребят дали согласие. Если бы не сложившиеся обстоятельства, то участников было бы больше, – сказал Сергей Мозякин.