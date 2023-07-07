Зарипов о прощальном матче: «Хотим сделать большой хоккейный праздник. Именитые гости будут, Овечкин есть в планах»

Данис Зарипов высказался о своем предстоящем прощальном матче.

Единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру в этом году в возрасте 41 года.

«Если сейчас я вам все раскрою, то в дальнейшем для всех это будет не так интересно. Поэтому пока, признаюсь, не имею права чего-то раскрывать. Но скажу одно – рабочий процесс идет, он уже выстроен. По плану хотим сделать большой хоккейный праздник.

Именитые гости обязательно будут, обещаю это, но имен раскрывать пока не стану. Участие Овечкина? Я опровергать не могу ничего, но в принципе в планах есть такое. Здесь скрывать нечего.

Каждый любитель хоккея, кто знаком с моей карьерой, примерно понимает состав на этот матч», – сказал экс-форвард « », « » и сборной России.

Ранее сообщалось, что матч состоится 9 августа.

подтвердил, что его игра будет связана с запланированным на этот период Кубком TANECO, который пройдет в Казани с 10 августа.