Зарипов о прощальном матче: «Хотим сделать большой хоккейный праздник. Именитые гости будут, Овечкин есть в планах»
Данис Зарипов высказался о своем предстоящем прощальном матче.
Единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру в этом году в возрасте 41 года.
«Если сейчас я вам все раскрою, то в дальнейшем для всех это будет не так интересно. Поэтому пока, признаюсь, не имею права чего-то раскрывать. Но скажу одно – рабочий процесс идет, он уже выстроен. По плану хотим сделать большой хоккейный праздник.
Именитые гости обязательно будут, обещаю это, но имен раскрывать пока не стану. Участие Овечкина? Я опровергать не могу ничего, но в принципе в планах есть такое. Здесь скрывать нечего.
Каждый любитель хоккея, кто знаком с моей карьерой, примерно понимает состав на этот матч», – сказал экс-форвард «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России.
Ранее сообщалось, что матч состоится 9 августа.
Зарипов подтвердил, что его игра будет связана с запланированным на этот период Кубком TANECO, который пройдет в Казани с 10 августа.
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