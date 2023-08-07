Новичок «Авангарда» Либор Шулак оценил мнение о том, что он атакующий защитник.

— Вы считаетесь ярким атакующим защитником. Но при этом вас критикуют за плохую игру в обороне…

— Не согласен, я хорошо играю в защите (смеется). Сложно, конечно, успевать и там, и там. Естественно, мой приоритет — сначала отыграть надежно в обороне, а уже потом быть результативным в чужой зоне, – сказал чех.