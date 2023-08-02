Скворцов об ожиданиях от турнира в Сочи: «Роль Толчинского в системе СКА, способность Шулака быть альфой в «Авангарде», Венгрыжановский – как запретное комментаторское удовольствие»

Роман Скворцов высказался об интригах турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

В предсезонном турнире примут участие СКА, «Авангард», сборная России до 23 лет и «Адмирал».

– За кем из игроков в разных командах вам будет интересно последить персонально?

– Я бы не стал фокусироваться на персоналиях.

Гораздо любопытнее постараться понять, с чем команды собираются пойти в сезон с точки зрения принципов построения игры.

Но пытливый читатель жаждет фамилий, и он их получит: Толчинский и его роль в системе (почему-то хочется произносить это слово с большой буквы) , Шулак и его способность быть альфой в «Авангарде», Иван Демидов и его готовность к играм против взрослых оппонентов.

Ну, и Венгрыжановский, конечно, как запретное комментаторское удовольствие, – сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов.