Скворцов об ожиданиях от турнира в Сочи: «Роль Толчинского в системе СКА, способность Шулака быть альфой в «Авангарде», Венгрыжановский – как запретное комментаторское удовольствие»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Скворцов Сергей Толчинский Либор Шулак Sochi Hockey Open Денис Венгрыжановский Иван Демидов Хоккей

Роман Скворцов высказался об интригах турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

В предсезонном турнире примут участие СКА, «Авангард», сборная России до 23 лет и «Адмирал».

– За кем из игроков в разных командах вам будет интересно последить персонально?

– Я бы не стал фокусироваться на персоналиях.

Гораздо любопытнее постараться понять, с чем команды собираются пойти в сезон с точки зрения принципов построения игры.

Но пытливый читатель жаждет фамилий, и он их получит: Толчинский и его роль в системе (почему-то хочется произносить это слово с большой буквы) СКА, Шулак и его способность быть альфой в «Авангарде», Иван Демидов и его готовность к играм против взрослых оппонентов.

Ну, и Венгрыжановский, конечно, как запретное комментаторское удовольствие, – сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов.

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