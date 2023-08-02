Скворцов об ожиданиях от турнира в Сочи: «Роль Толчинского в системе СКА, способность Шулака быть альфой в «Авангарде», Венгрыжановский – как запретное комментаторское удовольствие»
Роман Скворцов высказался об интригах турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
В предсезонном турнире примут участие СКА, «Авангард», сборная России до 23 лет и «Адмирал».
– За кем из игроков в разных командах вам будет интересно последить персонально?
– Я бы не стал фокусироваться на персоналиях.
Гораздо любопытнее постараться понять, с чем команды собираются пойти в сезон с точки зрения принципов построения игры.
Но пытливый читатель жаждет фамилий, и он их получит: Толчинский и его роль в системе (почему-то хочется произносить это слово с большой буквы) СКА, Шулак и его способность быть альфой в «Авангарде», Иван Демидов и его готовность к играм против взрослых оппонентов.
Ну, и Венгрыжановский, конечно, как запретное комментаторское удовольствие, – сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов.
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