Шулак о словах Гашека про Россию: «Не знаю, что у него в голове. Те, кто играет в хоккей, больше думают, как Ягр»

Теги Авангард Яромир Ягр Доминик Гашек КХЛ Либор Шулак Матч ТВ Хоккей

Либор Шулак оценил высказывания Доминика Гашека о российском спорте.

– Пока играете в России, давление на вас с родины усиливается? Чувствуете это?

– Ну да, теперь я не могу выступать за сборную Чехии, пока играю в России.

Слушайте, я – хоккеист, мне здесь нравится. Я хочу играть, хочу делать то, что умею, в сильной лиге. Возможно, это кому-то не нравится, но что я могу поделать?

– Пытались кого-то убедить, что здесь все нормально?

– Постоянно. Рассказываю, что мне никто ничего плохого тут не делает. Меня все устраивает, я просто играю в хоккей.

– В Чехии сейчас есть Ягр и есть Гашек. Последний тоже играл в России, но про нашу страну говорит очень много грязи. Остальные чехи относятся как Ягр или как Гашек?

– Тяжело сказать, я не знаю. Думаю, те, кто играет в хоккей, больше думают, как Ягр.

А что в голове у тех, кто никогда не играл в хоккей, я не знаю. Что у Гашека в голове – тем более, – сказал защитник «Авангарда» Либор Шулак.

2 комментария

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Ответ MG77
у него в голове ничего нет.
есть, маргарин:)
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