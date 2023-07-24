Либор Шулак: «Думаю, я смогу помочь «Авангарду» при игре в большинстве. Это моя работа»

Либор Шулак считает, что сможет помочь «Авангарду» при игре в большинстве.

«Очень рад, что так много народа пришло на тренировку. Я больше играю в нападении? О, нет. Сперва – защита, потом уже в атаку. Мне очень понравился коллектив, ребята, я рад быть здесь.

Еще не говорил с тренером о своей роли, но я думаю, что я смогу помочь «Авангарду» при игре в большинстве, это моя работа. С Шарипзяновым играть здорово, он прекрасный защитник, я его помню по матчам за «Адмирал».

Буду ли я праздновать гол в ворота «Адмирала» во Владивостоке? Пока не знаю. Смотря какие эмоции придут. Но я ведь там играл не десять лет, а только два года.

Стиль «Авангарда»? Как тренер скажет, так мы и будем играть. Агрессивно – значит агрессивно, во всех зонах», – сказал защитник «Авангарда».