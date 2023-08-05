Новиков об НХЛ: «Дацюк у них мог родиться, но в хоккей бы не играл никогда. Кожевникова бы и близко не подпустили. Только люди, мыслящие наоборот, достигают открытий»

Теги Павел Дацюк НХЛ Юрий Новиков Александр Кожевников Максим Грошев Наука Хоккей

Юрий Новиков считает, что если бы Павел Дацюк родился в Америке, то не попал бы в НХЛ.

«Прочитал высказывание хоккеиста Максима Грошева о том, как все хорошо в НХЛ. У меня возникло несколько вопросов. Заокеанские тренеры знают, что такое анатомия? Что такое индивидуальные особенности организма, биомеханика?

И знают ли они вообще катание двукратного олимпийского чемпиона Кожевникова? Посмотрев на него, они бы близко не подпустили Александра к хоккею. При всей правильности системы есть отклонения для гениев.

Дацюк у них мог бы родиться, но в хоккей бы не играл никогда. Только люди, которые мыслят наоборот, достигают открытий. Поэтому я бы предостерег от таких заявлений. Наши игроки хвалят иностранных тренеров, говорят, что они концентрируются на мелочах. Но их еще у нас во дворах знали. Даже я знал!

Очень важно, чтобы мы не скатывались в сторону. Когда о чем-то говорит наш тренер без имени, его не слушают. А когда то же самое говорит иностранец, все в экстазе. Я за аналитику, но с учетом национальных русских особенностей», – сказал заслуженный тренер России. 

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2 комментария

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чтол книгу Уолтера Грецки, там есть эпизод, когда они семьей приехали в Москву и пошли на тренировку ЦСКА, так Уэйн не смог выполнить простейших упражнений в зале, как говорит Уолтер, его даже на лед не выпустили, посмотрев на его физподготовку)))
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"Заслуженный" бред от старичка.
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