Форвард «Сочи» Криштоф: «В КХЛ скорее европейский стиль хоккея – больше игры, не так много работы. В Финляндии – североамериканский стиль»

Словак Михал Криштоф рассказал, что перешел из «Адмирала» в «Сочи» по семейным причинам.

Бронзовый призер Олимпийских игр Криштоф перешел в «Сочи» в начале мая, подписав двухлетний контракт. В «Адмирале» он стал 3-м бомбардиром в команде, в 46 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ набрав 30 очков (7+23). В 12 матчах плей-офф он забросил шайбу и отдал три голевые передачи.

«Моей главной причиной переезда в Сочи была семья. У меня во Владивостоке родилась дочь, и мы хотели быть ближе к дому. Есть вещи, которыми нужно заниматься в Словакии и во время сезона, и поэтому необходимо туда ездить.

В «Сочи» давно меня хотели видеть. Это возможность быть в таком хорошем городе плюс поближе к дому. Но я не могу ничего плохого сказать про «Адмирал», где я провел отличный сезон.

Прошлый сезон, мой первый в КХЛ, выдался отличным. Мы сделали максимум из того, что могли. Смогли пройти первый раунд [плей-офф], нам не хватило усилий для того, чтобы обыграть «Ак Барс», но это был великолепный опыт, отличный год. У нас были отличные команда и ребята.

В КХЛ больше европейский стиль хоккея, там ты больше контролируешь шайбу. В Финляндии же больше североамериканский стиль. В КХЛ больше игры, не так много работы», – сказал Криштоф.

Напомним, с 2018 по 2021 год Криштоф играл за финский «Кярпят», в составе которого стал в 2019 году вице-чемпионом страны.