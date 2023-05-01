«Сочи» подписал 8 игроков в первый день трансферного рынка. В команду перешли Криштоф, Рассказов, Сагадеев, лучший бомбардир ВХЛ Шиксатдаров и лучший снайпер МХЛ Морозов

Теги переходы КХЛ Георгий Бердюков Кирилл Рассказов Ильдар Шиксатдаров Глеб Корягин Сочи Антон Сагадеев Артем Аляев Михал Криштоф Хоккей

Состав «Сочи» пополнили восемь хоккеистов.

Команда подписала договоры с восемью игроками в первый день после открытия рынка неограниченно свободных агентов.

«Сочи» договорился о контрактах с нападающими Антоном Сагадеевым и Кириллом Рассказовым, а также с защитником Артемом Аляевым

Соглашение с Сагадеевым рассчитано на один сезон, с Рассказовым и Аляевым – на два.

Также подписан контракт с защитником Глебом Корягиным на два года.

Кроме того, достигнута договоренность  о двусторонних договорах на один сезон с защитником Георгием Бердюковым и нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, который выступал в прошлом сезоне за «Югру» и, набрав 50 (20+30) очков, разделил первое место в списке лучших бомбардиров ВХЛ с Максимом Лазаревым.

Михал Криштоф, бывший форвард «Адмирала», подписал с южанами соглашение на два года.

Также в команду перешел Александр Морозов – нападающий, выступавший за «Сахалинских Акул», стал лучшим снайпером прошедшего регулярного чемпионата МХЛ, забросив 35 шайб в 53 матчах. С игроком подписан двусторонний договор на два года.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KRAN
Ого, Шикса лучшим бомбардиром стал. Может в этот раз закрепится в КХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BW_world
Ротен лично выбирал игроков в Сочи?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий