«Сочи» подписал 8 игроков в первый день трансферного рынка. В команду перешли Криштоф, Рассказов, Сагадеев, лучший бомбардир ВХЛ Шиксатдаров и лучший снайпер МХЛ Морозов

Состав «Сочи» пополнили восемь хоккеистов.

Команда подписала договоры с восемью игроками в первый день после открытия рынка неограниченно свободных агентов.

« » договорился о контрактах с нападающими и , а также с защитником .

Соглашение с Сагадеевым рассчитано на один сезон, с Рассказовым и Аляевым – на два.

Также подписан контракт с защитником Глебом Корягиным на два года.

Кроме того, достигнута договоренность о двусторонних договорах на один сезон с защитником и нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, который выступал в прошлом сезоне за «Югру» и, набрав 50 (20+30) очков, разделил первое место в списке лучших бомбардиров ВХЛ с Максимом Лазаревым.

Михал Криштоф, бывший форвард «Адмирала», подписал с южанами соглашение на два года.

Также в команду перешел Александр Морозов – нападающий, выступавший за «Сахалинских Акул», стал лучшим снайпером прошедшего регулярного чемпионата МХЛ, забросив 35 шайб в 53 матчах. С игроком подписан двусторонний договор на два года.