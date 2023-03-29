Тамбиев о Криштофе и Шулаке: «Не поддерживаю моменты, когда во время плей-офф мы узнаем, что игроки где-то подписывают контракт. Это неправильно»

высказался о ситуации с Михалом Криштофом и .

Игроки «Адмирала» подписали контракты с другими клубами перед плей-офф.

«Я не поддерживаю такие моменты, когда во время плей-офф мы узнаем, что игроки с кем-то ведут переговоры и где-то подписывают контракт. Я считаю, что это неправильно.

Я не осуждаю ребят. Им большое спасибо, они играли душой и сердцем, но я не приветствую это, буду честным», – сказал главный тренер « ».