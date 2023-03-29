Тамбиев о Криштофе и Шулаке: «Не поддерживаю моменты, когда во время плей-офф мы узнаем, что игроки где-то подписывают контракт. Это неправильно»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Михал Криштоф Р-Спорт Хоккей

Леонид Тамбиев высказался о ситуации с Михалом Криштофом и Либором Шулаком.

Игроки «Адмирала» подписали контракты с другими клубами перед плей-офф.

«Я не поддерживаю такие моменты, когда во время плей-офф мы узнаем, что игроки с кем-то ведут переговоры и где-то подписывают контракт. Я считаю, что это неправильно.

Я не осуждаю ребят. Им большое спасибо, они играли душой и сердцем, но я не приветствую это, буду честным», – сказал главный тренер «Адмирала».

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7 комментариев

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sokolok
Ответ Александр
Найту нужен паспорт!
А смысл? Когда он играл за Канаду год назад на Олимпиаде, следовательно, в данный момент не может быть заигран за нашу сборную, отсюда вывод, легионер. Вроде, у нас так в регламенте ФХР долбанного так прописано... может я и ошибаюсь, если поправят, буду рад)
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dosatuy
Чуваки решают свои дела. Странно как только постоянно игры и перелёты а они.
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Александр
Ответ sokolok
Неужели Шулак в Авангарде? Тогда мне жаль Бродхерста, а главное, как тогда играть, когда ты лишний или опять возвращаться к практике, с лишним легионером?
Найту нужен паспорт!
+3
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+2
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sokolok
Неужели Шулак в Авангарде? Тогда мне жаль Бродхерста, а главное, как тогда играть, когда ты лишний или опять возвращаться к практике, с лишним легионером?
+3
0
+3
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Хрен Винтов
В приличных местах и видах спорта (типа Ф1) это просто строго запрещено.
Невозможно представить подписанный контракт при действии предыдущего.
Договоренность - да.
Ударили по рукам и сидите ждите.
+3
-2
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Кеша
Да это позорище называется . Тамбиев просто воспитанный и интеллигентный человек . Должен быть порядок и штрафные санкции. Все должно быть прописано в КХЛ - каждый чих .
+11
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Clever_mind
Привлечь клубы их подписавшие
+9
-4
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