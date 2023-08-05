Толчинский о СКА: «Тренерский штаб очень требовательный. Много деталей, к которым надо привыкнуть. Команда ставит только передовые задачи – Кубок Гагарина»

Сергей Толчинский высказался после матча с «Авангардом» (1:5) в Сочи.

«У нас был хороший сбор в Новогорске. Главная задача – качественная подготовка к сезону. Естественно, мы хотим победить в каждом матче, в каждом турнире. Но основной задачей остается именно подготовка к сезону.

Ничего страшного сегодня не случилось. Такие поражения тоже нужны, из них необходимо извлечь урок и сделать работу над ошибками.

Впервые ли у меня в карьере такого рода сборы? В ЦСКА тоже было много бега, много занятий на земле. Это хорошие сборы. Все понимают, что в сезоне эти старания окупятся.

Все четко, много деталей, к которым надо привыкнуть. Тренерский штаб очень требовательный. Есть понимание, что сейчас будет и технический брак, но это естественно для первых игр. Мы ведь находимся под нагрузками.

В СКА все здорово. Команда ставит только передовые задачи – », – сказал нападающий СКА Толчинский.