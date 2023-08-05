Толчинский о СКА: «Тренерский штаб очень требовательный. Много деталей, к которым надо привыкнуть. Команда ставит только передовые задачи – Кубок Гагарина»

Теги Авангард СКА КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Sochi Hockey Open Р-Спорт Хоккей

Сергей Толчинский высказался после матча с «Авангардом» (1:5) в Сочи.

«У нас был хороший сбор в Новогорске. Главная задача – качественная подготовка к сезону. Естественно, мы хотим победить в каждом матче, в каждом турнире. Но основной задачей остается именно подготовка к сезону.

Ничего страшного сегодня не случилось. Такие поражения тоже нужны, из них необходимо извлечь урок и сделать работу над ошибками.

Впервые ли у меня в карьере такого рода сборы? В ЦСКА тоже было много бега, много занятий на земле. Это хорошие сборы. Все понимают, что в сезоне эти старания окупятся.

Все четко, много деталей, к которым надо привыкнуть. Тренерский штаб очень требовательный. Есть понимание, что сейчас будет и технический брак, но это естественно для первых игр. Мы ведь находимся под нагрузками.

В СКА все здорово. Команда ставит только передовые задачи – Кубок Гагарина», – сказал нападающий СКА Толчинский.

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7 комментариев

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А вместо кубка Гагарина - большой красный буй.
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можно подумать,что Авангард не ставил таких задач, и все клубы сейчас под нагрузкой, просто переиграли,надо говорить как есть,и тем более у всех равные условия и не хер юлить.
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желаю вам с грицуком не больше 10 шайб забить за сезон
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Главное требование лизать главному тренеру
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а как же е5 поней е5?
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Обнищали что ли ? Что же это у вас сбор был в Новогорске - вотчине Динамо и сборной страны ? Вы тут весь спортс заспамили своим величием . Я бы вас даже на порог не пустил . А вообще я рад что твой бывший клуб вынес вас , как бачок из раздевалки . Дай Бог так и в регулярке.
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Ответ urec18@mail.ru
желаю вам с грицуком не больше 10 шайб забить за сезон
И обмен в Сочи или Ладу.
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