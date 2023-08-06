Толчинский об 1:5 от «Авангарда»: «Хотелось сыграть лучше против бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо»

Теги Авангард СКА КХЛ Сергей Толчинский Sochi Hockey Open Хоккей

Сергей Толчинский рассказал, что хотел обыграть «Авангард», за который выступал ранее.

Омичи победили СКА (5:1) в рамках Sochi Hockey Open.

«Хотелось на подсознании сыграть лучше против своей бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо.

В раздевалку к «Авангарду» не заходил, но там один зал на всех, и сразу со всеми встретился, пообщался. Со всеми я в нормальных отношениях. Хорошие ребята, никаких проблем с этим нет», – сказал форвард СКА.

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3 комментария

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Дааа уж . Впитал сразу в себя все «лучшее» , что есть в ска. Убежал из команды еще и угостить хотел .
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Ответ Machine Head
Дааа уж . Впитал сразу в себя все «лучшее» , что есть в ска. Убежал из команды еще и угостить хотел .
Чего он вам плохого сделал? Честно отыграл за Авангард. Был эффективен и полезен. В любви до гроба не клялся. Плохого слова про клуб не сказал, ну по крайней мере трезвым.никула он не убежал. Ушел без скандалов, просто не договорились. Нормальная ситуация.
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Ответ Ыжык
Чего он вам плохого сделал? Честно отыграл за Авангард. Был эффективен и полезен. В любви до гроба не клялся. Плохого слова про клуб не сказал, ну по крайней мере трезвым.никула он не убежал. Ушел без скандалов, просто не договорились. Нормальная ситуация.
Вся ситуация с переходом прошла под знаком скандала . Вы , наверное, упустили этот момент. К примеру Грицюк от перехода выиграл 5 млн за два сезона , что при таком контракте на 24 месяца совсем незначительная сумма. Ушли сразу три лидера из Авангарда - это и есть то, что я не могу принять . Как и то , что в другое время забрали три человека лидеров из Северстали . На всех углах говорят о том , чтобы клубы были ровные , но по факту одни клубы ровнее других .
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