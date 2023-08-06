Толчинский об 1:5 от «Авангарда»: «Хотелось сыграть лучше против бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо»

Сергей Толчинский рассказал, что хотел обыграть «Авангард», за который выступал ранее.

Омичи победили СКА (5:1) в рамках .

«Хотелось на подсознании сыграть лучше против своей бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо.

В раздевалку к « » не заходил, но там один зал на всех, и сразу со всеми встретился, пообщался. Со всеми я в нормальных отношениях. Хорошие ребята, никаких проблем с этим нет», – сказал форвард .