Толчинский об 1:5 от «Авангарда»: «Хотелось сыграть лучше против бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо»
Сергей Толчинский рассказал, что хотел обыграть «Авангард», за который выступал ранее.
Омичи победили СКА (5:1) в рамках Sochi Hockey Open.
«Хотелось на подсознании сыграть лучше против своей бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо.
В раздевалку к «Авангарду» не заходил, но там один зал на всех, и сразу со всеми встретился, пообщался. Со всеми я в нормальных отношениях. Хорошие ребята, никаких проблем с этим нет», – сказал форвард СКА.
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