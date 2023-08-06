Крикунов о СКА и 1:5 от «Авангарда»: «По игре армейцы выглядели даже интереснее. Вернутся в строй Хайруллин, Хуснутдинов — с качеством станет лучше»

Теги Авангард СКА Владимир Крикунов КХЛ Марат Хайруллин Sochi Hockey Open Марат Хуснутдинов Хоккей

Владимир Крикунов оценил поражение СКА от «Авангарда» (1:5) на Sochi Hockey Open.

«Не стоит придавать большого значения матчам в начале августа. Многие команды резво начинали летом, а потом сыпались с первых матчей регулярки — в прошлом году такое случилось с «Авангардом».

Насчет августовских матчей точно смотреть не стоит, а вот игра может многое сказать специалистам. Так вот, с точки зрения игры армейцы выглядели даже интереснее «Авангарда» — много бросали, создавали больше опасностей. Страдала реализация, но это можно списать на то, что большая часть лидеров СКА в Сочи не играет. Вернутся в строй Хайруллин, Хуснутдинов и компания — и с качеством все станет лучше.

При этом мне очень понравилась игра Демидова и Мичкова. Эти молодые ребята уже сейчас показывают зрелый хоккей. Надеюсь, они сохранят этот заряд и продолжат прогрессировать в сезоне», — сказал заслуженный тренер России.

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4 комментария

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Практически все заслуженные оказались мастерами полировки дупла сами знаете кому
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по ходу дедушке подкинули . бросали , создавали ... Авангард сыграл спокойно и грамотно , хоть и не без ошибок . а насчет лидеров , так и в Авангарде тоже не все играли .
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Задолбали эти жополизы...Даже если заслуженные тренеры
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считаю что хоккейным тренерам ( не детским) стоит платить не больше 30 к в месяц! Просто судя по всему любой дурак может встать на мостик. А вылечить, спасти, отремонтировать, научить уж не каждый справится
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