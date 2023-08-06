Крикунов о СКА и 1:5 от «Авангарда»: «По игре армейцы выглядели даже интереснее. Вернутся в строй Хайруллин, Хуснутдинов — с качеством станет лучше»
Владимир Крикунов оценил поражение СКА от «Авангарда» (1:5) на Sochi Hockey Open.
«Не стоит придавать большого значения матчам в начале августа. Многие команды резво начинали летом, а потом сыпались с первых матчей регулярки — в прошлом году такое случилось с «Авангардом».
Насчет августовских матчей точно смотреть не стоит, а вот игра может многое сказать специалистам. Так вот, с точки зрения игры армейцы выглядели даже интереснее «Авангарда» — много бросали, создавали больше опасностей. Страдала реализация, но это можно списать на то, что большая часть лидеров СКА в Сочи не играет. Вернутся в строй Хайруллин, Хуснутдинов и компания — и с качеством все станет лучше.
При этом мне очень понравилась игра Демидова и Мичкова. Эти молодые ребята уже сейчас показывают зрелый хоккей. Надеюсь, они сохранят этот заряд и продолжат прогрессировать в сезоне», — сказал заслуженный тренер России.
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