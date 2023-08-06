Крикунов о СКА и 1:5 от «Авангарда»: «По игре армейцы выглядели даже интереснее. Вернутся в строй Хайруллин, Хуснутдинов — с качеством станет лучше»

Владимир Крикунов оценил поражение СКА от «Авангарда» (1:5) на Sochi Hockey Open.

«Не стоит придавать большого значения матчам в начале августа. Многие команды резво начинали летом, а потом сыпались с первых матчей регулярки — в прошлом году такое случилось с «Авангардом».

Насчет августовских матчей точно смотреть не стоит, а вот игра может многое сказать специалистам. Так вот, с точки зрения игры армейцы выглядели даже интереснее « » — много бросали, создавали больше опасностей. Страдала реализация, но это можно списать на то, что большая часть лидеров в не играет. Вернутся в строй , и компания — и с качеством все станет лучше.

При этом мне очень понравилась игра Демидова и Мичкова. Эти молодые ребята уже сейчас показывают зрелый хоккей. Надеюсь, они сохранят этот заряд и продолжат прогрессировать в сезоне», — сказал заслуженный тренер России.