Джек Хьюз – 1-й в рейтинге центров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 сезонов, Бедард – 2-й, Штюцле – 3-й (NHL.com)

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Джек Хьюз и Коннор Бедард вошли в рейтинг центров, которые могут стать лучшими в НХЛ.

В голосовании приняли участие 10 авторов NHL.com. Они назвали центров в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение 3 сезонов.

Первое место занял нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, получивший 99 баллов. Вторым стал Коннор Бедард из «Чикаго» (82 балла), третьим – Тим Штюцле из «Оттавы» (73 балла).

В список также попали Мэттью Бенирс («Сиэтл», четвертое место, 70 баллов), Тревор Зеграс («Анахайм», пятое место, 55 баллов), Дилан Козенс («Баффало», шестое место, 42 балла) и Уайтт Джонстон («Даллас»), седьмое место, 27 баллов).

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