«Баффало» не сделал Джосту предложение, «Сиэтл» – Гики, «Сан-Хосе» – Евгению Свечникову, «Нью-Джерси» – Маклауду, «Анахайм» – Комтуа

Теги Нью-Джерси Баффало Анахайм Сан-Хосе НХЛ Сиэтл Евгений Свечников Дэниэл Спронг Маккензи Блэквуд Тайсон Джост Майкл Маклауд Натан Бастиан Йеспер Боквист Максим Комтуа Морган Гики Хоккей

Тайсон Джост не получил квалификационное предложение от «Баффало».

Хоккеисты, не получившие квалификационное предложение, могут выйти на рынок свободных агентов. При этом их текущие клубы имеют право вести право переговоры с игроками.

Также предложение не получили хоккеисты «Нью-Джерси» Майкл Маклауд, Натан Бастиан и Йеспер Боквист – все имели право на арбитраж. В клубе отметили, что оценят возможность подписания хоккеистов на других условиях, избежав арбитража.

Кроме того, «Сиэтл» не сделал предложение форвардам Моргану Гики и Дэниэлу Спронгу.

Максим Комтуа не получил предложение от «Анахайма», Маккензи Блэквуд и Евгений Свечников – от «Сан-Хосе».

2 комментария

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Данил Колпиков
Комтуа странно, хотя скис понятно
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Беня_Финитас
ээээ , вы чего ? с Маклаудом договориться не смогли ? остальных не жалко . ну и Грейвзом чё ? отпускаем ?
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