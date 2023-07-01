«Баффало» не сделал Джосту предложение, «Сиэтл» – Гики, «Сан-Хосе» – Евгению Свечникову, «Нью-Джерси» – Маклауду, «Анахайм» – Комтуа

Тайсон Джост не получил квалификационное предложение от «Баффало».

Хоккеисты, не получившие квалификационное предложение, могут выйти на рынок свободных агентов. При этом их текущие клубы имеют право вести право переговоры с игроками.

Также предложение не получили хоккеисты « » , Натан Бастиан и Йеспер Боквист – все имели право на арбитраж. В клубе отметили, что оценят возможность подписания хоккеистов на других условиях, избежав арбитража.

Кроме того, « » не сделал предложение форвардам Моргану Гики и .

не получил предложение от « », Маккензи Блэквуд и – от « ».