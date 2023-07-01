«Баффало» не сделал Джосту предложение, «Сиэтл» – Гики, «Сан-Хосе» – Евгению Свечникову, «Нью-Джерси» – Маклауду, «Анахайм» – Комтуа
Тайсон Джост не получил квалификационное предложение от «Баффало».
Хоккеисты, не получившие квалификационное предложение, могут выйти на рынок свободных агентов. При этом их текущие клубы имеют право вести право переговоры с игроками.
Также предложение не получили хоккеисты «Нью-Джерси» Майкл Маклауд, Натан Бастиан и Йеспер Боквист – все имели право на арбитраж. В клубе отметили, что оценят возможность подписания хоккеистов на других условиях, избежав арбитража.
Кроме того, «Сиэтл» не сделал предложение форвардам Моргану Гики и Дэниэлу Спронгу.
Максим Комтуа не получил предложение от «Анахайма», Маккензи Блэквуд и Евгений Свечников – от «Сан-Хосе».
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