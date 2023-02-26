Евгений Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 4 броска и 7 хитов в матче с «Чикаго»

Теги Чикаго Сан-Хосе НХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд.

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 Б). 

В активе 26-летнего россиянина стало 14 (8+6) очков в 44 играх сезона. В последних 4 играх – 4 (3+1) балла. 

Он обновил личный рекорд по шайбам, в прошлом сезоне было 7 в 72 играх за «Виннипег». 

Сегодня Свечников (12:50, 0:31 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и применил 7 силовых приемов. 

1 комментарий

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Darkhan Darkhan
молодец что цепляется за шансы,но в КХЛ смотрелся бы органичнее,а вообще лучше бы в Каролине к братику.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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