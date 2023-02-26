Евгений Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 4 броска и 7 хитов в матче с «Чикаго»

забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (3:4 Б).

В активе 26-летнего россиянина стало 14 (8+6) очков в 44 играх сезона. В последних 4 играх – 4 (3+1) балла.

Он обновил личный рекорд по шайбам, в прошлом сезоне было 7 в 72 играх за «Виннипег».

Сегодня Свечников (12:50, 0:31 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и применил 7 силовых приемов.