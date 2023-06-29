Миллион рублей собрали для детей с тяжелыми заболеваниями на благотворительном матче команд Александра Бурмистрова и Камила Гаджиева

В Казани прошел благотворительный матч команд Камила Гаджиева и Александра Бурмистрова.

За медийный футбольный клуб Fight Nights Гаджиева выступают, в частности, и бывший вратарь «Локомотива» . Главный тренер команды на игре не присутстововал.

За команду друзей нападающего хоккейного «Спартака» сыграли хоккеист , экс-защитник « » , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир и другие.

Также на игре присутствовали теннисистка Анастасия Мыскина, хоккеисты Андрей и и сам Ильсур Метшин.

Игра завершилась вничью (1:1), в серии пенальти точнее были футболисты FN.

В общей сложности на матче был собран один миллион рублей. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Все средства направят в центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.

Фото: https://t.me/fcfightnights