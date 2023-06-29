Миллион рублей собрали для детей с тяжелыми заболеваниями на благотворительном матче команд Александра Бурмистрова и Камила Гаджиева
В Казани прошел благотворительный матч команд Камила Гаджиева и Александра Бурмистрова.
За медийный футбольный клуб Fight Nights Гаджиева выступают, в частности, Роман Павлюченко и бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов. Главный тренер команды Александр Мостовой на игре не присутстововал.
За команду друзей нападающего хоккейного «Спартака» Бурмистрова сыграли хоккеист Егор Яковлев, экс-защитник «Рубина» Олег Кузьмин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир и другие.
Также на игре присутствовали теннисистка Анастасия Мыскина, хоккеисты Андрей и Евгений Свечниковы и сам Ильсур Метшин.
Игра завершилась вничью (1:1), в серии пенальти точнее были футболисты FN.
В общей сложности на матче был собран один миллион рублей. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Все средства направят в центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.
Фото: https://t.me/fcfightnights
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