Миллион рублей собрали для детей с тяжелыми заболеваниями на благотворительном матче команд Александра Бурмистрова и Камила Гаджиева

Теги Роман Павлюченко Олег Кузьмин Спартак Александр Мостовой Александр Легков КХЛ Александр Бурмистров Александр Фильцов Егор Яковлев Камил Гаджиев Евгений Свечников товарищеские матчи (прочее) Андрей Свечников Благотворительность Fight Nights Медиафутбол

В Казани прошел благотворительный матч команд Камила Гаджиева и Александра Бурмистрова.

За медийный футбольный клуб Fight Nights Гаджиева выступают, в частности, Роман Павлюченко и бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов. Главный тренер команды Александр Мостовой на игре не присутстововал.

За команду друзей нападающего хоккейного «Спартака» Бурмистрова сыграли хоккеист Егор Яковлев, экс-защитник «Рубина» Олег Кузьмин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир и другие.

Также на игре присутствовали теннисистка Анастасия Мыскина, хоккеисты Андрей и Евгений Свечниковы и сам Ильсур Метшин.

Игра завершилась вничью (1:1), в серии пенальти точнее были футболисты FN.

В общей сложности на матче был собран один миллион рублей. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Все средства направят в центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.

Фото: https://t.me/fcfightnights

7 комментариев

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Дядя ТУРА
сын мэра Казани 🤣
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Ильдар Фарукшин
Как разница чей кто сын, дочь и тд. Главное деньги на хорошие дело пошли, уважуха ❤️❤️❤️❤️
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Сижу на факсах Барселоны
Миллион рублей? Для чиновников Казани это одни выходные в ресторанах
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marshal .masha
Скромненько
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kreator.vvv
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Миллион рублей? Для чиновников Казани это одни выходные в ресторанах
когда отминусовал все комменты, и сидишь ждёшь жирных плюсов))
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kreator.vvv
А Мостовой опять опоздал, уже на поезд...может потому что не было спонсора на билет? 🤦
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marshal .masha
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Миллион рублей? Для чиновников Казани это одни выходные в ресторанах
Как насмешка какая то, не только для чиновников, ну и для долларовых хоккеистов , да и рублевых хоккеистов, футболистов, вторых ракеток мира тоже
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