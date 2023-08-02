Бреннан Менелл: «Счастлив, что удалось получить гражданство РФ за месяц до начала сезона. Мне хотелось бы побольше погрузиться в российскую культуру»

Теги КХЛ Динамо натурализация ТАСС Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл сообщил, что хочет свободно разговаривать на русском языке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

Бреннан, вчера вы получили российский паспорт. Насколько сложной была процедура и не отвлекала ли она вас от предсезонной подготовки?

– Мне не пришлось проходить очень много бумажных процедур. Клуб помог мне очень сильно. Я должен был сделать ряд важных вещей, но это не было слишком утомительно. Я счастлив, что мне удалось получить гражданство за месяц до начала сезона.

– Собираетесь ли выучить русский язык? 

– Когда я подписал новый контракт с «Динамо», я сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка.

Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке. Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру, – сказал защитник «Динамо» Менелл.

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5 комментариев

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Al561
Погрузиться в культуру не так уж и сложно.
Надо читать русскую литературу, классику и современную, понятно что в переводе, смотреть хорошие фильмы с субтитрами, слушать популярную музыку разных лет и смотреть клипы и записи с субтитрами.
Общаться и проводить совместный досуг с русскоязычными одноклубниками и друзьями.
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weaverpro
Поезжай в Мухосранск - там настоящая русская культура - Москва не Россия.
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Machine Head
Накрой поляну парням в команде хорошую , без жен. Там все узнаешь о русской культуре и душе.
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Sergio19882007
В Батуми на пароходе сплавай)
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diadiasasha59
Ответ Al561
Погрузиться в культуру не так уж и сложно. Надо читать русскую литературу, классику и современную, понятно что в переводе, смотреть хорошие фильмы с субтитрами, слушать популярную музыку разных лет и смотреть клипы и записи с субтитрами. Общаться и проводить совместный досуг с русскоязычными одноклубниками и друзьями.
точно так
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