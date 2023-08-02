Бреннан Менелл: «Счастлив, что удалось получить гражданство РФ за месяц до начала сезона. Мне хотелось бы побольше погрузиться в российскую культуру»
Бреннан Менелл сообщил, что хочет свободно разговаривать на русском языке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».
– Бреннан, вчера вы получили российский паспорт. Насколько сложной была процедура и не отвлекала ли она вас от предсезонной подготовки?
– Мне не пришлось проходить очень много бумажных процедур. Клуб помог мне очень сильно. Я должен был сделать ряд важных вещей, но это не было слишком утомительно. Я счастлив, что мне удалось получить гражданство за месяц до начала сезона.
– Собираетесь ли выучить русский язык?
– Когда я подписал новый контракт с «Динамо», я сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка.
Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке. Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру, – сказал защитник «Динамо» Менелл.
Надо читать русскую литературу, классику и современную, понятно что в переводе, смотреть хорошие фильмы с субтитрами, слушать популярную музыку разных лет и смотреть клипы и записи с субтитрами.
Общаться и проводить совместный досуг с русскоязычными одноклубниками и друзьями.