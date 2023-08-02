Бреннан Менелл: «Счастлив, что удалось получить гражданство РФ за месяц до начала сезона. Мне хотелось бы побольше погрузиться в российскую культуру»

Бреннан Менелл сообщил, что хочет свободно разговаривать на русском языке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

– , вчера вы получили российский паспорт. Насколько сложной была процедура и не отвлекала ли она вас от предсезонной подготовки?

– Мне не пришлось проходить очень много бумажных процедур. Клуб помог мне очень сильно. Я должен был сделать ряд важных вещей, но это не было слишком утомительно. Я счастлив, что мне удалось получить гражданство за месяц до начала сезона.

– Собираетесь ли выучить русский язык?

– Когда я подписал новый контракт с «Динамо», я сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка.

Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке. Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру, – сказал защитник « » Менелл.