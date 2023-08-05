Андрей Коваленко о младшем сыне Иване: «В 14 лет рано делать выводы. По фактуре – моя копия, коренастый, пробивной. Мечта – играть в КХЛ за «Локомотив»

Теги Локомотив Андрей Коваленко КХЛ детский хоккей Николай Коваленко Хоккей

Андрей Коваленко высказался о перспективах в хоккее своего младшего сына Ивана.

– Стараюсь следить за своими сыновьями – Николаем и Иваном, который играет за «Локомотив»-2004. Из двух недель отпуска Иван провел без тренировок только один день, примерно так провел отпуск и Николай. То есть наша молодежь становится все более профессиональной.

– По стилю Иван ближе к вам или к Николаю?

– В 14 лет мальчишка еще только формируется, рано делать выводы. По фактуре Ванька – моя копия, коренастый, пробивной. Но что-то он взял и от старшего брата – игровую хитрость, юркость.

Посмотрим, что получится. Пока Иван – правый крайний второго-третьего звеньев «Локомотива»-2004, его мечта – играть в КХЛ, за родной Ярославль. Ребята уже выбрали его капитаном команды, – сказал олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий