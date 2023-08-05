Андрей Коваленко о младшем сыне Иване: «В 14 лет рано делать выводы. По фактуре – моя копия, коренастый, пробивной. Мечта – играть в КХЛ за «Локомотив»

Андрей Коваленко высказался о перспективах в хоккее своего младшего сына Ивана.

– Стараюсь следить за своими сыновьями – и Иваном, который играет за « »-2004. Из двух недель отпуска Иван провел без тренировок только один день, примерно так провел отпуск и Николай. То есть наша молодежь становится все более профессиональной.

– По стилю Иван ближе к вам или к Николаю?

– В 14 лет мальчишка еще только формируется, рано делать выводы. По фактуре Ванька – моя копия, коренастый, пробивной. Но что-то он взял и от старшего брата – игровую хитрость, юркость.

Посмотрим, что получится. Пока Иван – правый крайний второго-третьего звеньев «Локомотива»-2004, его мечта – играть в , за родной Ярославль. Ребята уже выбрали его капитаном команды, – сказал олимпийский чемпион.