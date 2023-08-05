Бабаев о Ткачеве и НХЛ: «Переговоры в завершающей стадии, количество клубов не назову. Есть интересное, но есть и вопросы»
Шуми Бабаев рассказал о переговорах по поводу возможного отъезда Владимира Ткачева в НХЛ.
«Называть количество клубов, с которыми у нас было общение, я, естественно, не буду. Могу лишь сказать, что переговоры находятся в завершающей стадии.
Мы принимаем решение, смотрим. В том, что рассматриваем, есть интересное, но есть и вопросы», – сообщил агент хоккеиста.
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