Бабаев о Ткачеве и НХЛ: «Переговоры в завершающей стадии, количество клубов не назову. Есть интересное, но есть и вопросы»

Шуми Бабаев рассказал о переговорах по поводу возможного отъезда Владимира Ткачева в НХЛ.

«Называть количество клубов, с которыми у нас было общение, я, естественно, не буду. Могу лишь сказать, что переговоры находятся в завершающей стадии.

Мы принимаем решение, смотрим. В том, что рассматриваем, есть интересное, но есть и вопросы», – сообщил агент хоккеиста.

Бабаев о Ткачеве и НХЛ: «Если за два дня ничего не решится, будем решать вопрос с «Авангардом». Это дело пяти минут»