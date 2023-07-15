Бабаев о Ткачеве: «Ждем контракт из НХЛ. «Авангард» будет в приоритете, если Владимир останется в России»

Теги Авангард возможные переходы Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Алексей Шевченко Хоккей

Агент Владимира Ткачева оценил перспективы перехода игрока в «Авангард».

«Алексей Шевченко вчера посетил наш тренировочный лагерь «Лига Ставок – Красная машина» и много общался с Владимиром. Сам журналист не скрывает, что уже долгое время он болеет за то, чтобы Ткачев играл в России. И на данный момент выдает желаемое за действительное.

Как я говорил раньше, вариант с Омском, в том случае если Владимир останется в России, будет в приоритете. Я нахожусь в постоянном контакте с новым руководством «Авангарда». Они в курсе нашей позиции, но в первую очередь мы ждем контракт из Национальной хоккейной лиги.

В начале августа мы примем окончательное решение», – описал ситуацию агент 27-летнего нападающего Шуми Бабаев.

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