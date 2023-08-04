Бабаев о Ткачеве и НХЛ: «Если за два дня ничего не решится, будем решать вопрос с «Авангардом». Это дело пяти минут»

Шуми Бабаев высказался о будущем Владимира Ткачева.

Срок контракта с « » истек 30 апреля. Сегодня, 4 августа, форвард в компании своего агента приехал на игру омского клуба в Сочи.

– В каком статусе Ткачев приехал в Сочи?

– В статусе НСА (неограниченно свободного агента – прим. Sports.ru).

– Стоит искать подтекст в этом приезде?

– Сейчас не стоит искать ничего, ближайшие два дня все покажут, я уже сказал. Мы давно планировали этот приезд. Если он поедет в , то просто поблагодарит команду здесь. Мы хотели увидеться с руководством клуба, поговорить.

Есть какой-то шанс, что все может решиться здесь, в ближайшие дни. Как мы и говорили, первое, что мы будем делать в России, это разговаривать с омским клубом. У нас постоянное общение с « », полное понимание, все четко. Наши позиции всем ясны.

– Нет ли негатива из-за других ваших клиентов, покинувших Омск?

– Все поменялось. Тот человек, который устроил весь этот скандал и фейерверк, – теперь его влияние на команду ограничено. А кто пришел – они на позитиве и понимают, что от нас не идет никакого негатива. Мы просто держали паузу, да, кому-то это не нравилось, но эти люди все понимают.

Если за два дня ничего не решится, мы будем решать вопрос с «Авангардом». Детальные переговоры с Омском мы еще не вели, но мне кажется, это будет дело пяти минут. Мы без проблем найдем точки соприкосновения.

– Можете конкретизировать варианты за океаном?

– Плотно ведутся переговоры, нам надо принять определенное решение. Все будет зависеть от Володи, ему нужно будет принимать решение.

– Для вас проблема, что в Омске нет центрального нападающего под Ткачева?

– Мы все видим, что Омск сейчас не в той кондиции. Им нужен хороший, крепкий центр в связку с , который не будет мешать. Как вы знаете, Вова и в прошлом сезоне был готов перейти в любое звено, чтобы помогать команде. Он будет играть с тем, кого определит тренер, – сказал Бабаев.