Бабаев о Ткачеве: «О суммах с «Авангардом» переговоры не вели. Звучавшее в прессе – инсинуации конкретного человека, старался заработать «ордена и медали»

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Агент Владимира Ткачева сообщил о приоритете «Авангарда» на переговоры в КХЛ.

«У «Авангарда» приоритет, но переговоры будем вести со всеми, так как не понимаем, какие возможности и желания будут у омичей к тому моменту. Останется ли достаточное место под потолком зарплат? Захочет ли сам «Авангард» претендовать на Ткачева? Есть много факторов.

Но еще раз подчеркну – для нас Омск будет в приоритете. Надеюсь, и для «ястребов» Ткачев тоже.

Но неизвестно, как все будет в тот момент, когда мы примем окончательное решение, и если это решение вдруг окажется таким, что нападающий не уедет в НХЛ.

На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Так было изначально.

И все, что звучало в прессе – это, как уже не раз говорилось, инсинуации одного конкретного человека, работающего в омском клубе, не более.

Этим он, по всей видимости, старался заработать себе какие-то «ордена и медали», показать, что он молодец, но в итоге все испортил и слил в прессу лживую информацию.

Еще раз, пока Ткачев не примет решение, что остается в КХЛ, никаких переговоров о деньгах ни с кем не будет», – сказал Шуми Бабаев.

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5 комментариев

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Ыжык
https://www.sports.ru/hockey/1115068659-avangard-daet-tkachevu-95-mln-rublej-v-god-babaev-zayavil-chto-predloz.html
https://www.sports.ru/hockey/1115059368-agent-tkacheva-predlozhenie-avangarda-ne-ustroilo-zadacha-nomer-odin-p.html
И сейчас "На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Так было изначально."
То предварительные переговоры вели, то не вели вообще. То 95 предлагали и не устроило, то вообще цифр не называли.
Если бабай открывает рот, значит брешет.
+6
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ros80
Бабаю верить- себя не уважать
+1
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Игорь Климов
Ткачёву нужно поиграть в этом сезоне в Авангарде!
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Artem Kalugin
Перевожу с цыганского на русский мы ещё не решили, ждём, кто больше баба кинет и кто поведется, что в нхл Володю ждут, как нового Грецки .
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Evg Grab
блефует бабаев.. с нхл облом видимо вот все про авнгард да про авнгард говорит больше и больше
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