Бабаев о Ткачеве: «О суммах с «Авангардом» переговоры не вели. Звучавшее в прессе – инсинуации конкретного человека, старался заработать «ордена и медали»

Агент Владимира Ткачева сообщил о приоритете «Авангарда» на переговоры в КХЛ.

«У «Авангарда» приоритет, но переговоры будем вести со всеми, так как не понимаем, какие возможности и желания будут у омичей к тому моменту. Останется ли достаточное место под потолком зарплат? Захочет ли сам «Авангард» претендовать на Ткачева? Есть много факторов.

Но еще раз подчеркну – для нас Омск будет в приоритете. Надеюсь, и для «ястребов» Ткачев тоже.

Но неизвестно, как все будет в тот момент, когда мы примем окончательное решение, и если это решение вдруг окажется таким, что нападающий не уедет в НХЛ.

На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Так было изначально.

И все, что звучало в прессе – это, как уже не раз говорилось, инсинуации одного конкретного человека, работающего в омском клубе, не более.

Этим он, по всей видимости, старался заработать себе какие-то «ордена и медали», показать, что он молодец, но в итоге все испортил и слил в прессу лживую информацию.

Еще раз, пока Ткачев не примет решение, что остается в КХЛ, никаких переговоров о деньгах ни с кем не будет», – сказал Шуми Бабаев.