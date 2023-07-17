Бабаев о Ткачеве: «О суммах с «Авангардом» переговоры не вели. Звучавшее в прессе – инсинуации конкретного человека, старался заработать «ордена и медали»
Агент Владимира Ткачева сообщил о приоритете «Авангарда» на переговоры в КХЛ.
«У «Авангарда» приоритет, но переговоры будем вести со всеми, так как не понимаем, какие возможности и желания будут у омичей к тому моменту. Останется ли достаточное место под потолком зарплат? Захочет ли сам «Авангард» претендовать на Ткачева? Есть много факторов.
Но еще раз подчеркну – для нас Омск будет в приоритете. Надеюсь, и для «ястребов» Ткачев тоже.
Но неизвестно, как все будет в тот момент, когда мы примем окончательное решение, и если это решение вдруг окажется таким, что нападающий не уедет в НХЛ.
На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Так было изначально.
И все, что звучало в прессе – это, как уже не раз говорилось, инсинуации одного конкретного человека, работающего в омском клубе, не более.
Этим он, по всей видимости, старался заработать себе какие-то «ордена и медали», показать, что он молодец, но в итоге все испортил и слил в прессу лживую информацию.
Еще раз, пока Ткачев не примет решение, что остается в КХЛ, никаких переговоров о деньгах ни с кем не будет», – сказал Шуми Бабаев.
https://www.sports.ru/hockey/1115059368-agent-tkacheva-predlozhenie-avangarda-ne-ustroilo-zadacha-nomer-odin-p.html
И сейчас "На сейчас могу сказать так: никаких переговоров о каких-то суммах с «Авангардом» мы не вели. Так было изначально."
То предварительные переговоры вели, то не вели вообще. То 95 предлагали и не устроило, то вообще цифр не называли.
Если бабай открывает рот, значит брешет.