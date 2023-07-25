Бабаев о Ткачеве: «До 10 августа постараемся определиться с клубом»
Шуми Бабаев высказался о контрактной ситуации форварда Владимира Ткачева.
«Ткачев не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом», – сказал агент хоккеиста.
Срок действия контракта 27-летнего нападающего с омским клубом истек в апреле. «Авангард» с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире в Сочи.
В минувшем сезоне Ткачев стал вторым бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярки.
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