Бабаев о Ткачеве: «До 10 августа постараемся определиться с клубом»

Шуми Бабаев высказался о контрактной ситуации форварда Владимира Ткачева.

«Ткачев не присоединится к « » перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом», – сказал агент хоккеиста.

Срок действия контракта 27-летнего нападающего с омским клубом истек в апреле. «Авангард» с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

В минувшем сезоне стал вторым бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярки.