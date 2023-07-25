Бабаев о Ткачеве: «До 10 августа постараемся определиться с клубом»

Теги Авангард возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Владимир Ткачев 1995 ТАСС Хоккей

Шуми Бабаев высказался о контрактной ситуации форварда Владимира Ткачева.

«Ткачев не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом», – сказал агент хоккеиста. 

Срок действия контракта 27-летнего нападающего с омским клубом истек в апреле. «Авангард» с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

В минувшем сезоне Ткачев стал вторым бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярки.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий