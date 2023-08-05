Бэбкок о том, были ли у него ошибки в «Торонто»: «Безусловно. Важно их признавать и пытаться исправиться»
Майк Бэбкок признал, что совершал ошибки во время работы в «Торонто».
60-летний специалист возглавил «Коламбус» в это межсезонье. Он вернулся в НХЛ впервые после увольнения из «Торонто» в ноябре 2019 года.
После отставки Бэбкок подвергался критике. Огласку получил инциденте с участием форварда «Лифс» Митча Марнера.
По ходу первого сезона игрока в НХЛ тренер попросил его составить рейтинг трудолюбия среди игроков команды, а затем познакомил с ним тех, кого Марнер поставил в самом конце списка.
«Нравится ли мне то, как обо мне говорили после моего ухода из «Торонто»? Нет. Считаю ли я, что сделал что-то неправильно? Да, безусловно.
Я отвечаю на эти вопросы вновь и вновь. И я рад этому, поскольку мне нечего скрывать. Я не пытаюсь завуалировать какие-либо свои действия.
Важно признавать ошибки и пытаться исправиться», – сказал Бэбкок.
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