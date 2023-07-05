Марченко о Бэбкоке: «Я в большом предвкушении работы с ним. Это огромная честь, весь мир знает, кто это такой»

Кирилл Марченко рассказал об ожиданиях от работы с Майком Бэбкоком в «Коламбусе».

Специалист возглавил «Блю Джекетс» 1 июля.

выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году, а со сборной Канады – две Олимпиады, чемпионат и Кубок мира.

«Очень интересно, каким у нас в следующем сезоне будет стиль игры, какой он поставит хоккей для нас с тактической точки зрения. Потому что я работал с многими тренерами в России, и у каждого своя система, тактика.

В системе «Коламбуса» это все было очень похоже, но интересно, как он это видит, какие будет вносить изменения и как объяснять.

«Также очень интересно, какой будет дисциплина в команде, как будет построен коллектив, потому что я люблю что-то новое открывать, узнавать и смотреть. Это тренер с огромным стажем. Мы друг друга не знаем, но я в большом предвкушении работы с ним. Должно все равно что-то поменяться, и всегда интересно, что будет. Тут больше фокус на моей работе и самоотдаче, как я буду выкладываться.

Мое отношение к делу не поменяется, но эта история, в которую хочется попасть, интересна, зная послужной список этого тренера, думаю, весь мир знает, кто это такой и чем он прославился, поэтому для меня огромная честь работать с ним в следующем сезоне, я этого жду», – сказал форвард « ».