Веренски о Бэбкоке: «Хочется, чтобы тренер зажег игроков и повел команду правильным курсом. В «Коламбусе» он сделал это всего за месяц»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Зак Веренски Хоккей

Зак Веренски сказал, что Майк Бэбкок уже воодушевил игроков «Коламбуса».

60-летний специалист возглавил команду 1 июля. Он вернулся в НХЛ после 4-летнего перерыва. 

«Хочется, чтобы тренер зажег игроков и повел команду правильным курсом. Он сделал это всего за месяц, я думаю. Мы все с нетерпением ждем начала сборов и нового сезона. 

У нас состоялся хороший разговор. Я побывал у него дома в Мичигане, и мы поговорили о том, чего он ожидает от команды и от меня лично. 

Вы знаете, я остался под впечатлением. Я загорелся. Хочу, чтобы тренировочный лагерь начался поскорее. С моим плечом уже все в порядке. 

Репутация Бэбкока? Не думаю, что у парней есть какие-то сомнения на этот счет. Я думаю, что все они воодушевлены. Я считаю так, опираясь на мнения тех ребят, которые уже встречались с ним», – сказал Веренски

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2 комментария

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Maxim Shumov
То Торторелла, то Бэбкок. Скоро Коламбус начнут казармой называть и начнутся массовые побеги, как в Калгари.
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разноцветный логотип
>С моим плечом уже все в порядке.

ой надеюсь…
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