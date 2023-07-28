Веренски о Бэбкоке: «Хочется, чтобы тренер зажег игроков и повел команду правильным курсом. В «Коламбусе» он сделал это всего за месяц»

Зак Веренски сказал, что Майк Бэбкок уже воодушевил игроков «Коламбуса».

60-летний специалист возглавил команду 1 июля. Он вернулся в после 4-летнего перерыва.

«Хочется, чтобы тренер зажег игроков и повел команду правильным курсом. Он сделал это всего за месяц, я думаю. Мы все с нетерпением ждем начала сборов и нового сезона.

У нас состоялся хороший разговор. Я побывал у него дома в Мичигане, и мы поговорили о том, чего он ожидает от команды и от меня лично.

Вы знаете, я остался под впечатлением. Я загорелся. Хочу, чтобы тренировочный лагерь начался поскорее. С моим плечом уже все в порядке.

Репутация Бэбкока? Не думаю, что у парней есть какие-то сомнения на этот счет. Я думаю, что все они воодушевлены. Я считаю так, опираясь на мнения тех ребят, которые уже встречались с ним», – сказал .