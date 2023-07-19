Патрик Лайне: «Бэбкок жесткий, но честный. Я уважаю это»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Патрик Лайне Хоккей

Патрик Лайне рассказал, о чем говорил с новым тренером «Коламбуса» Майком Бэбкоком.

«Игра на позиции центра? Мы немного поговорили об этом. Я работал над многими вещами, но кто знает. Я имею в виду, что всегда есть возможность. Это полностью зависит от того, чего они хотят, но я был бы открыт для этого.

У нас был хороший разговор. Бэбкок жесткий, но честный, я уважаю это. Но все, о чем мы там говорили, является личным, и я не собираюсь рассказывать вам об этом», – сказал нападающий «Коламбуса»

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2 комментария

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Сергей Орлов
Первый заноет. Хотя тут Ярмо ошибся, вынув манекен из старого шкафа.
+3
0
+3
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Диандерталец
Чего ###?!
0
0
0
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