Патрик Лайне: «Бэбкок жесткий, но честный. Я уважаю это»

Патрик Лайне рассказал, о чем говорил с новым тренером «Коламбуса» Майком Бэбкоком.

«Игра на позиции центра? Мы немного поговорили об этом. Я работал над многими вещами, но кто знает. Я имею в виду, что всегда есть возможность. Это полностью зависит от того, чего они хотят, но я был бы открыт для этого.

У нас был хороший разговор. Бэбкок жесткий, но честный, я уважаю это. Но все, о чем мы там говорили, является личным, и я не собираюсь рассказывать вам об этом», – сказал нападающий « »