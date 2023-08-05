Жафяров о 1-м голе за «Ак Барс»: «Когда есть моменты, всегда приятно забивать. Потихоньку адаптируемся к требованиям тренерского штаба»

Дамир Жафяров высказался после контрольного матча «Ак Барса» с «Нефтяником» (5:0).

− Сегодня вы забросили свою первую шайбу за «Ак Барс». Насколько это для вас важно с точки зрения эмоций?

– Сегодня самым главным было войти в ритм, все-таки первая официальная игра. Нужно было постараться правильно сыграть, но когда есть моменты, всегда приятно забивать.

– Игра была довольно жесткой, особенно в первом периоде. Тренерский штаб поставил задачу подойти к сопернику с максимальной ответственностью?

– Все выходят на матч, чтобы победить, вне зависимости от его статуса. Никто не хотел уступать, поэтому появился накал.

– Комфортно себя чувствовали в первой тройке нападения?

– Да, все нормально. Потихоньку адаптируемся к требованиям тренерского штаба. Впереди много работы, будем улучшать нашу игру.

– На какой процент своих возможностей сегодня играл «Ак Барс»?

– Сейчас мы тренируемся, идет рабочий процесс, хорошая нагрузка. Не могу сказать, какой процент, думаю, что сто. Предсезонные игры тяжелые, но они нужны, за счет них в сезоне должно быть легче.

– В этом году команда позже обычного вышла из отпуска, насколько стало проще?

– С одной стороны, получше, успеваешь соскучиться по хоккею, старт сезона довольно близок. Не приходится долго ждать: потренировались, подготовились, поиграли – и в бой, – сказал нападающий « ».