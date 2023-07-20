Жафяров о татарской кухне: «Конская колбаса – мое топливо. Люблю, когда беляши готовят в большом количестве масла, с поджаристой корочкой – запить это все кефиром»

Дамир Жафяров ответил на вопрос о любимой еде из татарской кухни.

– Что вы любите больше всего из татарской кухни?

– Чаще всего я ем казы – конскую колбасу, она у нас дома всегда есть, где бы я не играл.

Обычно отец привозит или кто-то из родственников, друзей передает. Можно сказать, это мое топливо.

– А если из выпечки?

– Беляши. Сейчас я их стараюсь есть не так часто, потому что это все жирное, из теста.

Я особенно люблю, когда их готовят в большом количестве масла, с поджаристой корочкой и запить это все кефиром.

Сейчас приходится следить за питанием, поэтому это редкое лакомство для меня, – сказал нападающий « » .