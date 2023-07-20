Жафяров о татарской кухне: «Конская колбаса – мое топливо. Люблю, когда беляши готовят в большом количестве масла, с поджаристой корочкой – запить это все кефиром»
Дамир Жафяров ответил на вопрос о любимой еде из татарской кухни.
– Что вы любите больше всего из татарской кухни?
– Чаще всего я ем казы – конскую колбасу, она у нас дома всегда есть, где бы я не играл.
Обычно отец привозит или кто-то из родственников, друзей передает. Можно сказать, это мое топливо.
– А если из выпечки?
– Беляши. Сейчас я их стараюсь есть не так часто, потому что это все жирное, из теста.
Я особенно люблю, когда их готовят в большом количестве масла, с поджаристой корочкой и запить это все кефиром.
Сейчас приходится следить за питанием, поэтому это редкое лакомство для меня, – сказал нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров.
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