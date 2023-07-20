Жафяров о татарской кухне: «Конская колбаса – мое топливо. Люблю, когда беляши готовят в большом количестве масла, с поджаристой корочкой – запить это все кефиром»

Теги Ак Барс КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров ответил на вопрос о любимой еде из татарской кухни.

– Что вы любите больше всего из татарской кухни?

– Чаще всего я ем казы – конскую колбасу, она у нас дома всегда есть, где бы я не играл.

Обычно отец привозит или кто-то из родственников, друзей передает. Можно сказать, это мое топливо.

– А если из выпечки?

– Беляши. Сейчас я их стараюсь есть не так часто, потому что это все жирное, из теста.

Я особенно люблю, когда их готовят в большом количестве масла, с поджаристой корочкой и запить это все кефиром.

Сейчас приходится следить за питанием, поэтому это редкое лакомство для меня, – сказал нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров.

4 комментария

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Кеша
Ну это традиционная еда нижегородских татар - казе. У меня друг детства татарин 55 лет дружим . Я вместе с ним ел конскую колбасу сделанную его дедом своими руками где -то в деревне . А мама его делала беляши и ели мы их до отвала с кефиром и без , с луковым бульоном . Самые вкусные пирожки в моей жизни , если их можно так назвать . И все это натуральное. Просто фантастическая татарская кухня.
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Damn Daaamn
видно, что Дамир шарит
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sd4fmwrvz8
Свой пацан тезка💪
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Clever_mind
Галиев тоже хвалит
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