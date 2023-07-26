Жафяров об «Ак Барсе»: «Великолепная организация. Все сделано для того, чтобы мы думали только о хоккее»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Дамир Жафяров Илья Сафонов Хоккей

Дамир Жафяров высказался после открытой тренировки «Ак Барса».

– Хорошо работаем, готовимся к сезону. Впереди много работы. Главное – сохранять позитив и самоотдачу.

– Когда вы в конце тренировки играли друг против друга, вы выходили в звене с Радуловым и Сафоновым. Это сочетание наигрывается?

– Да, мы всю игру так провели. Пока это третий лед, посмотрим, что будет дальше. У нас много классных игроков в команде. 

– Тяжело ли проходить сборы?

– Как обычно. Лето – самый тяжелый период. Чтобы было весной легче, нужно поработать.

– Как вам Казань? Как встретили в клубе?

– Организация великолепная. Все сделано для того, чтобы мы думали только о хоккее.

Как только появляется выходной, смотрим новые места.

– Хотели бы выступать в звене с Радуловым?

– Да, мы играли еще со времен ЦСКА, поэтому знакомы давно. Играть с ним постоянно – это другое чувство.

С кем бы меня не выпускали, ко всем будет такое же отношение. У всех игроков есть свои плюсы, мы должны прийти к общему знаменателю, – сказал нападающий «Ак Барса».

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