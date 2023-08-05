Леонтьев о 2:4 от «Салавата»: «Видно, что некоторые игроки «Нефтехимика» еще не доросли до уровня КХЛ. Скорее всего, выставим боевой состав на турнире в Омске»

Теги Нефтехимик контрольные матчи КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев оценил поражение «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева» (2:4) в контрольном матче.

«В рамках подготовки к сезону у нас запланировано два товарищеских матча, плюс два турнира. Сегодня играли ребята, которые находятся на просмотре — из молодежной команды. Главная цель — просмотреть наш ближайший резерв и оценить хоккеистов в таких условиях.

Есть у нас интересные ребята, кто себя проявил. Все детально проанализируем, сейчас, по горячим следам, пока трудно что-то сказать. Видно, что некоторые игроки пока еще не доросли до уровня КХЛ.

Скорее всего, выставим свой боевой состав уже на турнире в Омске. Там будет заключительная фаза соревновательного периода, тогда уже мы определимся, с каким составом пойдем в сезон», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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