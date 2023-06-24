Кирилл Воробьев о пиве в автобусе «Нефтехимика»: «Хозяева ставят гостям ящик. В какой-то момент оно пропало. Я пошел к тренеру и решил вопрос»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Кирилл Воробьев алкоголь и спорт Хоккей

Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев рассказал о том, как вернул пиво в автобус команды.

– Знаю, что вы были тем хоккеистом, который шел от команды к тренеру и решал какие-то вопросы. Какие самые смешные требования выставляли перед штабом?

– Пиво вернуть в автобус.

– Не понял.

– Не секрет, что на выездных матчах хозяева ставят гостям в автобус ящик пива. Это нормально, никто же не напивается. Но в какой-то момент пиво пропало. Я пошел к тренеру и этот вопрос решил. Правда, не до конца. Иногда все равно мы не обнаруживали ящик после матчей.

– Была какая-то логика?

– Да, пиво пропадало после поражений, – сказал Воробьев

2 комментария

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chto s licom?
взял свое мужское начало в кулак и решил вопрос с пивом, уважение
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Roman Roman
была какая-то логика в поражениях, но это не точно... а вообще забавно, как буд-то в дворовой футбик погоняли на ящик пива
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