Кирилл Воробьев о пиве в автобусе «Нефтехимика»: «Хозяева ставят гостям ящик. В какой-то момент оно пропало. Я пошел к тренеру и решил вопрос»
Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев рассказал о том, как вернул пиво в автобус команды.
– Знаю, что вы были тем хоккеистом, который шел от команды к тренеру и решал какие-то вопросы. Какие самые смешные требования выставляли перед штабом?
– Пиво вернуть в автобус.
– Не понял.
– Не секрет, что на выездных матчах хозяева ставят гостям в автобус ящик пива. Это нормально, никто же не напивается. Но в какой-то момент пиво пропало. Я пошел к тренеру и этот вопрос решил. Правда, не до конца. Иногда все равно мы не обнаруживали ящик после матчей.
– Была какая-то логика?
– Да, пиво пропадало после поражений, – сказал Воробьев.
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