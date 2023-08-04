Маклеллан о Уилсоне: «Рады подписать долгосрочный контракт, дающий ему возможность завершить карьеру в форме «Вашингтона»

Генменеджер «Вашингтона» высказался о новом контракте Тома Уилсона.

«Кэпиталс» продлили соглашение с 29-летним Уилсоном на 7 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов. Нападающий выступает за «Вашингтон» с 2013 года.

«Том обладает всеми качествами, необходимыми для победы в этой лиге, и мы чрезвычайно рады подписать с ним долгосрочный контракт, дающий ему возможность завершить карьеру в форме «Кэпиталс».

На протяжении всей своей карьеры Том улучшал каждый аспект своей игры благодаря своей целеустремленности и конкурентоспособности. Мы считаем, что его трудовая этика и лидерские качества станут огромным преимуществом для нашей организации на долгие годы», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.