Маклеллан о Уилсоне: «Рады подписать долгосрочный контракт, дающий ему возможность завершить карьеру в форме «Вашингтона»

Теги Вашингтон НХЛ Том Уилсон Брайан Маклеллан Хоккей

Генменеджер «Вашингтона» высказался о новом контракте Тома Уилсона.

«Кэпиталс» продлили соглашение с 29-летним Уилсоном на 7 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов. Нападающий выступает за «Вашингтон» с 2013 года. 

«Том обладает всеми качествами, необходимыми для победы в этой лиге, и мы чрезвычайно рады подписать с ним долгосрочный контракт, дающий ему возможность завершить карьеру в форме «Кэпиталс».

На протяжении всей своей карьеры Том улучшал каждый аспект своей игры благодаря своей целеустремленности и конкурентоспособности. Мы считаем, что его трудовая этика и лидерские качества станут огромным преимуществом для нашей организации на долгие годы», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

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2 комментария

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Дядь, твоя задача собирать максимально боеспособный состав каждый год, а не давать возможность завершать карьеры в форме Вашингтона.
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