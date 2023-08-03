Бурдасов о сборах «Трактора»: «Нас предупредили, чтобы были готовыми на 70-80% и сразу включились в работу»

Антон Бурдасов высказался после открытой тренировки «Трактора».

«Все супер, мне очень понравилось. Сегодня в первый раз за десять дней даже кого-то обыграл, приходите почаще.

В звене работаем хорошо, налаживаем связь и уже что-то просматривается. Будем доводить до идеала.

Нас предупредили, чтобы мы были готовыми на 70-80% и сразу включились в работу. Раньше была втягивающая неделька, сейчас этого нет. Поэтому все вышли в хорошей форме», – сказал нападающий « ».