Бурдасов о сборах «Трактора»: «Нас предупредили, чтобы были готовыми на 70-80% и сразу включились в работу»

Теги Трактор Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

Антон Бурдасов высказался после открытой тренировки «Трактора».

«Все супер, мне очень понравилось. Сегодня в первый раз за десять дней даже кого-то обыграл, приходите почаще.

В звене работаем хорошо, налаживаем связь и уже что-то просматривается. Будем доводить до идеала.

Нас предупредили, чтобы мы были готовыми на 70-80% и сразу включились в работу. Раньше была втягивающая неделька, сейчас этого нет. Поэтому все вышли в хорошей форме», – сказал нападающий «Трактора».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий