Анвар Гатиятулин: «Чибисов получил повреждение, готовится по индивидуальной программе. Сроки его восстановления узнаем позже»

Теги Трактор травмы КХЛ Николай Прохоркин Зак Фукале Андрей Чибисов Анвар Гатиятулин Сергей Мыльников 1999 Никита Подскребалин Вячеслав Бутеец Хоккей

Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке «Трактора» к новому сезону.

«Мы начали третий микроцикл. Первые два были больше направлены на физическую подготовку, а сейчас уже переходим к тактической. Будем менять сочетания, смотреть их через игры и находить более сильные.

Игроки приехали в удовлетворительном состоянии. Видно, что все ребята готовились. Каждому была отправлена программа, у кого-то есть персональные тренеры. Мы довольны их состоянием. Все профессионалы. 

Зак Фукале готовится по индивидуальной программе. Мы дали ему возможность побыть дома с семьей, потому что сезон у него получился длинным. Он должен прилететь в Челябинск 13 августа, а 15-16 у него запланированы индивидуальные занятия с тренером по вратарям. На турнире в Казани он не сыграет, туда поедут Сергей Мыльников, Никита Подскребалин и Вячеслав Бутеец. 

Андрей Чибисов получил повреждение, готовится по индивидуальной программе. Сроки его восстановления узнаем чуть позже.

Рассматривает ли «Трактор» подписание Николая Прохоркина? По поводу подписаний все вопросы к генеральному менеджеру», – сказал главный тренер «Трактора».

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