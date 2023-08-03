Анвар Гатиятулин: «Чибисов получил повреждение, готовится по индивидуальной программе. Сроки его восстановления узнаем позже»

Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке «Трактора» к новому сезону.

«Мы начали третий микроцикл. Первые два были больше направлены на физическую подготовку, а сейчас уже переходим к тактической. Будем менять сочетания, смотреть их через игры и находить более сильные.

Игроки приехали в удовлетворительном состоянии. Видно, что все ребята готовились. Каждому была отправлена программа, у кого-то есть персональные тренеры. Мы довольны их состоянием. Все профессионалы.

готовится по индивидуальной программе. Мы дали ему возможность побыть дома с семьей, потому что сезон у него получился длинным. Он должен прилететь в Челябинск 13 августа, а 15-16 у него запланированы индивидуальные занятия с тренером по вратарям. На турнире в Казани он не сыграет, туда поедут , Никита Подскребалин и Вячеслав Бутеец.

получил повреждение, готовится по индивидуальной программе. Сроки его восстановления узнаем чуть позже.

Рассматривает ли «Трактор» подписание ? По поводу подписаний все вопросы к генеральному менеджеру», – сказал главный тренер « ».