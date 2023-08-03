Семен Дер-Аргучинцев: «Трактор» – хорошая команда с потенциалом, рад играть здесь. В Челябинске все очень круто, меня приняли тепло»

Семен Дер-Аргучинцев высказался после открытой тренировки «Трактора».

«У всех прекрасные впечатления. У нас в звене есть связь между мной, и . В ногах чуть-чуть не получается на фоне усталости, а так задумки хорошие.

Готов ли я быть первым центром? Да, готов. В Челябинске все очень круто, меня приняли тепло.

«Трактор» – хорошая команда с потенциалом и в этом, и в следующем сезоне. Поэтому я очень рад играть здесь», – сказал нападающий « ».