Семен Дер-Аргучинцев: «Трактор» – хорошая команда с потенциалом, рад играть здесь. В Челябинске все очень круто, меня приняли тепло»

Теги Трактор Антон Бурдасов КХЛ Никита Сошников Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев высказался после открытой тренировки «Трактора».

«У всех прекрасные впечатления. У нас в звене есть связь между мной, Антоном Бурдасовым и Никитой Сошниковым. В ногах чуть-чуть не получается на фоне усталости, а так задумки хорошие.

Готов ли я быть первым центром? Да, готов. В Челябинске все очень круто, меня приняли тепло.

«Трактор» – хорошая команда с потенциалом и в этом, и в следующем сезоне. Поэтому я очень рад играть здесь», – сказал нападающий «Трактора».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Парни, не подведите!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий