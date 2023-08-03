Семен Дер-Аргучинцев: «Трактор» – хорошая команда с потенциалом, рад играть здесь. В Челябинске все очень круто, меня приняли тепло»
Семен Дер-Аргучинцев высказался после открытой тренировки «Трактора».
«У всех прекрасные впечатления. У нас в звене есть связь между мной, Антоном Бурдасовым и Никитой Сошниковым. В ногах чуть-чуть не получается на фоне усталости, а так задумки хорошие.
Готов ли я быть первым центром? Да, готов. В Челябинске все очень круто, меня приняли тепло.
«Трактор» – хорошая команда с потенциалом и в этом, и в следующем сезоне. Поэтому я очень рад играть здесь», – сказал нападающий «Трактора».
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