Есмантович о том, может ли Федотов уехать в НХЛ: «Это исключено. ИИХФ поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов ТАСС Хоккей

Президент ЦСКА исключил вероятность отъезда Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают.

Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – заявил Игорь Есмантович.

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4 комментария

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Это исключено он подписал контракт но не спортивный 😁
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Как он уедет? Он ведь сидит в джерси цски, прикованный цепью к батарее
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"Это исключено", на этом надо было и заканчивать фразу. Зачем еще вспоминать про какие-то дурацкие контракты, то что это исключено Федотову наглядно показали еще год назад, а про всякие там нормы и права не стоит и упоминать, если ИИХФ что-то там заикнется, плюньте Тардифу в рожу и скажите что он просто не любит Россию.
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А я думал, что рабство у нас отменили
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