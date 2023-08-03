Есмантович о том, может ли Федотов уехать в НХЛ: «Это исключено. ИИХФ поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы»
Президент ЦСКА исключил вероятность отъезда Ивана Федотова в «Филадельфию».
Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают.
Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – заявил Игорь Есмантович.
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