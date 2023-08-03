Есмантович о том, может ли Федотов уехать в НХЛ: «Это исключено. ИИХФ поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы»

Президент ЦСКА исключил вероятность отъезда Ивана Федотова в «Филадельфию».

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

«Есть ли вероятность, что уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают.

Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – заявил .