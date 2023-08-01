Федотов принял участие в первой тренировке ЦСКА перед новым сезоном

Теги ЦСКА фото КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Вратарь Иван Федотов провел первую тренировку в составе ЦСКА перед сезоном-2023/24.

Игроки московского клуба вышли из отпуска и провели первую официальную тренировку. 

Федотов принял участие в занятии в составе команды.

Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»

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4 комментария

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4k7shv9zrw
Люди перестаньте его жалеть. То что по итогу так спокойно в ЦСКА остался тоже много говорит о его «твердом характере». И клуб и игрок достойны друг друга
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Олег Носов
Федотов будет в ЦСКА и точка.
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Ryan T.
Ответ 4k7shv9zrw
Люди перестаньте его жалеть. То что по итогу так спокойно в ЦСКА остался тоже много говорит о его «твердом характере». И клуб и игрок достойны друг друга
Да и так понятно было, что Ваня не большого ума парень.
Так чего-то там наговорить Сечину, что тебя в армию на год забили. Это аут.
А уж итоговое возвращение обратно к барину, который на тебя же "спускал собак" (при том, что была РЕАЛЬНАЯ возможность свалить из Дубая в Америку) - это вообще конечная.
Ни ума, ни характера.
"Флайерс" не много потеряли.
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ОлегИванов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 4k7shv9zrw
Люди перестаньте его жалеть. То что по итогу так спокойно в ЦСКА остался тоже много говорит о его «твердом характере». И клуб и игрок достойны друг друга
Если Федотов не оправдал твоих ожиданий, то это говорит только о том, что у него своя голова на плечах и действовать так, как это кто-то ему не известный хочет, он не собирается.
Так что характер у него твёрдый, он идёт к своей цели, а не к твоей.
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