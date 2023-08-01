Федотов принял участие в первой тренировке ЦСКА перед новым сезоном
Вратарь Иван Федотов провел первую тренировку в составе ЦСКА перед сезоном-2023/24.
Игроки московского клуба вышли из отпуска и провели первую официальную тренировку.
Федотов принял участие в занятии в составе команды.
Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.
В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»
Так чего-то там наговорить Сечину, что тебя в армию на год забили. Это аут.
А уж итоговое возвращение обратно к барину, который на тебя же "спускал собак" (при том, что была РЕАЛЬНАЯ возможность свалить из Дубая в Америку) - это вообще конечная.
Ни ума, ни характера.
"Флайерс" не много потеряли.
Так что характер у него твёрдый, он идёт к своей цели, а не к твоей.