Федотов принял участие в первой тренировке ЦСКА перед новым сезоном

Вратарь Иван Федотов провел первую тренировку в составе ЦСКА перед сезоном-2023/24.

Игроки московского клуба вышли из отпуска и провели первую официальную тренировку.

Федотов принял участие в занятии в составе команды.

Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»