Федотов о ситуации с контрактом: «Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. У агента своя деятельность, у меня – своя»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Иван Федотов высказался о ситуации со своим контрактом с ЦСКА.

«Как удается абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лед, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу [в интернет], не читаю лишнюю информацию.

Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя», – сказал Федотов

Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

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4 комментария

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Год назад стало предельно ясно - что твои контракты - это вообще не твоя забота
+3
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+3
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Какой беззаботный
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Складывается впечатление, что он вообще инфантильный какой-то. Типа, как взрослые дяди порешают, так и буду жить, нафиг ту ответственность.
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вот будет разговоров, когда он окажется совсем не в порядке😆
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