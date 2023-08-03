Федотов о ситуации с контрактом: «Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. У агента своя деятельность, у меня – своя»

Иван Федотов высказался о ситуации со своим контрактом с ЦСКА.

«Как удается абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лед, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу [в интернет], не читаю лишнюю информацию.

Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя», – сказал .

Напомним, ранее зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.