Вайсфельд о деле Федотова: «Во всем виноват Иван и его представитель. Сперва нужно было решить вопрос с «Филадельфией»
Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Иваном Федотовым.
КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
«Нужно было сначала урегулировать отношения с «Филадельфией», а потом объявлять о подписании контракта с ЦСКА. Очевидно, что американскому клубу он сейчас не нужен.
Не понимаю, почему Международная федерация участвует в процессе, никогда такого не было. Считаю, что во всем виноват Федотов и его представитель. Первое, что нужно было сделать — решить вопрос с «Филадельфией», — сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.
Это повлекло цепь событий, приведшее в итоге к лоховству агента и самого вратаря-полярника)