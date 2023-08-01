Вайсфельд о деле Федотова: «Во всем виноват Иван и его представитель. Сперва нужно было решить вопрос с «Филадельфией»

Теги ЦСКА Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Нужно было сначала урегулировать отношения с «Филадельфией», а потом объявлять о подписании контракта с ЦСКА. Очевидно, что американскому клубу он сейчас не нужен.

Не понимаю, почему Международная федерация участвует в процессе, никогда такого не было. Считаю, что во всем виноват Федотов и его представитель. Первое, что нужно было сделать — решить вопрос с «Филадельфией», — сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.

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2 комментария

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Барин
Во всем виноват динозавр из триасового периода, поставивший однажды левую ногу левее обычного на 1 мм.
Это повлекло цепь событий, приведшее в итоге к лоховству агента и самого вратаря-полярника)
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ygcn5c2ty9
Опять он сам виноват) Давайте теперь в тюрьму на годик и агента туда же, будут знать, глупцы
+1
0
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