Вайсфельд о деле Федотова: «Во всем виноват Иван и его представитель. Сперва нужно было решить вопрос с «Филадельфией»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Нужно было сначала урегулировать отношения с «Филадельфией», а потом объявлять о подписании контракта с . Очевидно, что американскому клубу он сейчас не нужен.

Не понимаю, почему Международная федерация участвует в процессе, никогда такого не было. Считаю, что во всем виноват и его представитель. Первое, что нужно было сделать — решить вопрос с «Филадельфией», — сказал экс-генменеджер клубов .