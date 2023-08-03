«Барыс» подписал лучшего бомбардира фарм-клуба «Далласа» Барбера на год

Теги переходы Даллас НХЛ АХЛ КХЛ Барыс Техас Райли Барбер Sports.ru - Казахстан Хоккей

Нападающий Райли Барбер перешел в «Барыс».

Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 30 апреля 2024 года. 

В прошлом сезоне Барбер выступал за «Техас» – фарм-клуб «Далласа» в АХЛ.

Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 64 (32+32) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил в свой актив 5 (2+3) баллов в 8 играх.

В НХЛ Барбер провел 16 матчей.

В АХЛ в общей сложности нападающий набрал 368 (186+182) очков в 433 матчах.

Ранее сообщалось, что зарплата американского нападающего в «Барысе» составит 40 миллионов рублей.

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8 комментариев

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Барыс всегда находит в Северной Америке очень добротных игроков, многие из которых стали звёздами КХЛ.
+4
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имхо станет звездой Лиги
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💇🏻‍♂️
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Два года подряд его звали в Салават Юлаев, будет любопытно посмотреть как он себя покажет....
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Я не понимаю, почему лучший бомбардир не переходит в главную команду?
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Огонь 👍👍👍👍👍👍👍
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С такой фамилией только и разрезать обороны других клубов ;)
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Ответ Mistic69
Я не понимаю, почему лучший бомбардир не переходит в главную команду?
Видимо не тянет
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