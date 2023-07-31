Петухов о переходе в «Динамо» из «Барыса»: «Нравится, что клуб может бороться за самые высокие места. Другой уровень и задачи»

Егор Петухов поделился мыслями о переходе в московское «Динамо».

В межсезонье хоккеист перешел в «Динамо» из « ».

«Нравится клубная система и хоккей, в который играет московское « ».

Нравится тренерский штаб. Нравится то, что клуб может бороться за самые высокие места.

Конечно, ощущаю дополнительную ответственность. Здесь уже совсем другой уровень и другие задачи», – сказал нападающий .