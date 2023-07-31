Петухов о переходе в «Динамо» из «Барыса»: «Нравится, что клуб может бороться за самые высокие места. Другой уровень и задачи»

Теги КХЛ Барыс Динамо Егор Петухов Чемпионат.com Хоккей

Егор Петухов поделился мыслями о переходе в московское «Динамо».

В межсезонье хоккеист перешел в «Динамо» из «Барыса».

«Нравится клубная система и хоккей, в который играет московское «Динамо».

Нравится тренерский штаб. Нравится то, что клуб может бороться за самые высокие места.

Конечно, ощущаю дополнительную ответственность. Здесь уже совсем другой уровень и другие задачи», – сказал нападающий Егор Петухов.

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