Петухов о переходе в «Динамо» из «Барыса»: «Нравится, что клуб может бороться за самые высокие места. Другой уровень и задачи»
Егор Петухов поделился мыслями о переходе в московское «Динамо».
В межсезонье хоккеист перешел в «Динамо» из «Барыса».
«Нравится клубная система и хоккей, в который играет московское «Динамо».
Нравится тренерский штаб. Нравится то, что клуб может бороться за самые высокие места.
Конечно, ощущаю дополнительную ответственность. Здесь уже совсем другой уровень и другие задачи», – сказал нападающий Егор Петухов.
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