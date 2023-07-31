Петухов о легионерах «Барыса»: «Петерссон забивал, каким бы хрустальным ни был. Дэллман запомнился отношением к хоккею – вообще без напряга, все фиолетово»

Теги Кевин Дэллман КХЛ Барыс Роман Старченко Патрис Кормье Андре Петерссон Атте Охтамаа Корбан Найт Егор Петухов Чемпионат.com Хоккей

Егор Петухов ответил на вопрос лучшем легионере в «Барысе».

– Кто был лучшим легионером «Барыса» за время вашего пребывания в клубе? За кем больше всего смотрели в тренировочном процессе?

– Не могу выделить одного игрока. Но мне нравилось, как катается и бросается Рома Старченко.

– Тот еще легионер для «Барыса».

– Не легионер, но если в целом говорить про «Барыс», то выделю Романа.

Если же говорить конкретно об иностранцах, то мне нравился Кормье. Большой, сильный, мощный, прекрасно действующий на вбрасываниях. Также отмечу Корбана Найта.

– Акцент на центрфорвардах делали?

– Да нет, это я просто так перечисляю. Ещё мне нравился Андре Петерссон, какой бы он хрустальный ни был, но из восьми бросков забивал семь.

– Забавно, что вы сами назвали его «хрустальным», ведь именно так его характеризуют многие журналисты и болельщики. В команде замечали, насколько мнительно он относится к своему здоровью?

– А это у них просто такой менталитет.

Если у нас ты понимаешь, что, получив микротравму и уделяя ей много внимания, можешь вылететь из состава, то там психология совсем другая. Но Пэт мне нравился как игрок.

Еще из иностранцев мне очень нравился защитник Охтамаа. Классный игрок. А по своему отношению к хоккею запомнился Кевин Даллман (улыбается).

– На расслабоне перед матчами?

– Вообще без напряга. Ему было на все фиолетово, – ответил со смехом нападающий Егор Петухов, перешедший в московское «Динамо».

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