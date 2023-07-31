Петухов о легионерах «Барыса»: «Петерссон забивал, каким бы хрустальным ни был. Дэллман запомнился отношением к хоккею – вообще без напряга, все фиолетово»

Егор Петухов ответил на вопрос лучшем легионере в «Барысе».

– Кто был лучшим легионером «Барыса» за время вашего пребывания в клубе? За кем больше всего смотрели в тренировочном процессе?

– Не могу выделить одного игрока. Но мне нравилось, как катается и бросается Рома Старченко.

– Тот еще легионер для «Барыса».

– Не легионер, но если в целом говорить про «Барыс», то выделю Романа.

Если же говорить конкретно об иностранцах, то мне нравился Кормье. Большой, сильный, мощный, прекрасно действующий на вбрасываниях. Также отмечу Корбана Найта.

– Акцент на центрфорвардах делали?

– Да нет, это я просто так перечисляю. Ещё мне нравился Андре Петерссон, какой бы он хрустальный ни был, но из восьми бросков забивал семь.

– Забавно, что вы сами назвали его «хрустальным», ведь именно так его характеризуют многие журналисты и болельщики. В команде замечали, насколько мнительно он относится к своему здоровью?

– А это у них просто такой менталитет.

Если у нас ты понимаешь, что, получив микротравму и уделяя ей много внимания, можешь вылететь из состава, то там психология совсем другая. Но Пэт мне нравился как игрок.

Еще из иностранцев мне очень нравился защитник Охтамаа. Классный игрок. А по своему отношению к хоккею запомнился Кевин Даллман (улыбается).

– На расслабоне перед матчами?

– Вообще без напряга. Ему было на все фиолетово, – ответил со смехом нападающий Егор Петухов, перешедший в московское «Динамо».