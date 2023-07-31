Петухов о легионерах «Барыса»: «Петерссон забивал, каким бы хрустальным ни был. Дэллман запомнился отношением к хоккею – вообще без напряга, все фиолетово»
Егор Петухов ответил на вопрос лучшем легионере в «Барысе».
– Кто был лучшим легионером «Барыса» за время вашего пребывания в клубе? За кем больше всего смотрели в тренировочном процессе?
– Не могу выделить одного игрока. Но мне нравилось, как катается и бросается Рома Старченко.
– Тот еще легионер для «Барыса».
– Не легионер, но если в целом говорить про «Барыс», то выделю Романа.
Если же говорить конкретно об иностранцах, то мне нравился Кормье. Большой, сильный, мощный, прекрасно действующий на вбрасываниях. Также отмечу Корбана Найта.
– Акцент на центрфорвардах делали?
– Да нет, это я просто так перечисляю. Ещё мне нравился Андре Петерссон, какой бы он хрустальный ни был, но из восьми бросков забивал семь.
– Забавно, что вы сами назвали его «хрустальным», ведь именно так его характеризуют многие журналисты и болельщики. В команде замечали, насколько мнительно он относится к своему здоровью?
– А это у них просто такой менталитет.
Если у нас ты понимаешь, что, получив микротравму и уделяя ей много внимания, можешь вылететь из состава, то там психология совсем другая. Но Пэт мне нравился как игрок.
Еще из иностранцев мне очень нравился защитник Охтамаа. Классный игрок. А по своему отношению к хоккею запомнился Кевин Даллман (улыбается).
– На расслабоне перед матчами?
– Вообще без напряга. Ему было на все фиолетово, – ответил со смехом нападающий Егор Петухов, перешедший в московское «Динамо».
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